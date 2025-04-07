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Собака без запаха: 5 пород, которые не превращают дом в питомник

2:01
Зоосфера

Мечтаете о собаке, но не готовы терпеть запах "псины" в квартире? Хорошая новость: такие породы действительно существуют! Они не пахнут даже после прогулок под дождём и не превращают вашу мебель в источник специфического аромата.

Собака породы бигль
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Собака породы бигль

1. Колли: аристократка без запаха

Колли — это грациозность, интеллект и шелковистая шерсть. Несмотря на длину покрова, она совершенно не пахнет. Главное — регулярно вычёсывать питомца, особенно в сезон линьки. Взамен вы получите преданного и умного друга, который отлично ладит с детьми и другими животными.

2. Померанский шпиц: пушистый и… наглый

На вид — ожившая плюшевая игрушка, на деле — крошечный босс. Померанцы миниатюрны, не пахнут и почти не оставляют шерсти, но характер у них — с перчинкой. Тем не менее, при хорошем уходе они станут отличными компаньонами для квартиры.

3. Далматинец: заряд бодрости без запаха

Энергичный, весёлый и гладкошёрстный, далматинец не пахнет даже после активной пробежки. Любит движение, обожает детей и всегда наготове к игре. Подойдёт тем, кто готов к ежедневным прогулкам и активному общению.

4. Пудель: умный и душистый (в хорошем смысле)

Пудель — гений среди собак. Он легко дрессируется, не имеет запаха, но требует внимания к внешности. Шерсть нужно регулярно стричь и расчёсывать, особенно если вы планируете участвовать в выставках или просто хотите сохранить стиль питомца.

5. Бигль: охотник без аромата

Гладкая шерсть и природная чистоплотность делают бигля идеальным кандидатом в ваш дом. Он активный, добродушный и обожает длительные прогулки. Главное — не забывать о движении: без него бигль скучает и может стать разрушителем тапок.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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