Не добавляй муку: вот как на самом деле справиться с липким тестом

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени прилипают к ладоням, дрожжевое тесто оставляет следы, а песочное тянется, как жвачка? Если при работе с тестом оно начинает липнуть к рукам — значит, где-то была допущена ошибка. Но хорошая новость: решить проблему можно всего одним приёмом, и для этого не придётся переворачивать кухню вверх дном.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тесто

Почему тесто липнет

Главный виновник — клейковина, содержащаяся в муке. При недостаточной выстойке или неправильной консистенции тесто буквально "тянется" за руками. Особенно часто это случается с дрожжевым тестом, если опара не настоялась хотя бы 2 часа. Результат — мучения, а не замес.

Песочное — жирнее, лучше

Если вы имеете дело с песочным тестом, решение проще простого: добавьте немного сливочного масла. Это увеличит жирность, и тесто станет податливым и мягким, не прилипая к пальцам и доске.

Один способ — и никакой муки по кухне

Опытные хозяйки уже давно не спорят с тестом, а просто… используют рафинированное растительное масло. Без запаха, без вкуса. Просто слегка смажьте им руки, скалку и рабочую поверхность. И всё - никакой липкости, никакой муки везде, где не надо, и минимум уборки после готовки.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



