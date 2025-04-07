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Неубиваемая пятёрка: эти двигатели точно переживут не одну смену владельца

2:44
Авто

Надёжный двигатель — мечта любого водителя. Ведь капитальный ремонт мотора обходится в круглую сумму, а его замена может стоить почти как половина автомобиля.

D-4S Boxer Engine of Toyota 86
Фото: Own work by Cllackr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
D-4S Boxer Engine of Toyota 86

Поэтому многие автолюбители стараются выбирать такие силовые установки, которые без особых капризов способны отработать минимум 250 тысяч км. И среди них есть свои "долгожители".

HR16DE от Nissan

Объём — 1.6 л, мощность — 120 л. с.
Простой и выносливый мотор с ресурсом от 250 до 270 тыс. км. Начинает потреблять масло ближе к 150 тыс. км, а ещё не любит низкие обороты на высоких передачах.
Опытные водители советуют "прожигать" мотор на трассе каждые 500 км. Единственное, что действительно раздражает — неудобная замена свечей.

4GR-FSE от Toyota

2.5 литра, 200 л. с., алюминиевый блок, прямой впрыск и фазорегуляторы.
И всё это — без потери ресурса. Этот мотор спокойно проходит 450 тыс. км. Его можно встретить, например, на Toyota Camry XV70.
Слабое место — водяная помпа и традиционный масложор после 150-200 тыс. км.

1.6 MPI EA211 от Volkswagen

Встречается в моделях Skoda Rapid и VW Polo.
Особенно стоит присмотреться к версии от Skoda — чехи устранили ряд болячек, которые оставили немцы. В итоге получился тихий и надёжный мотор с ресурсом около 300 тыс. км.
Минус — капризность к регулировкам, особенно при нарушении заводских настроек.

PSA EC5 от Peugeot

Фактически второе поколение легендарного TU5JP4 из 80-х.
С чугунным блоком, продуманной головкой и стабильной системой охлаждения. При грамотном уходе способен пройти более 400 тыс. км.
После 150 тыс. км может понадобиться прошивка блока управления и замена катализатора.

K4M от Renault

Именно ради этого мотора в России часто выбирают Largus.
Классическая конструкция с чугунным блоком, 16 клапанами и распределённым впрыском.
Спокойно выхаживает до 450 тыс. км. Единственный обязательный регламент — замена ремня ГРМ каждые 40 тыс. км.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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