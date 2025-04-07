Неубиваемая пятёрка: эти двигатели точно переживут не одну смену владельца

2:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Надёжный двигатель — мечта любого водителя. Ведь капитальный ремонт мотора обходится в круглую сумму, а его замена может стоить почти как половина автомобиля.

Фото: Own work by Cllackr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ D-4S Boxer Engine of Toyota 86

Поэтому многие автолюбители стараются выбирать такие силовые установки, которые без особых капризов способны отработать минимум 250 тысяч км. И среди них есть свои "долгожители".

HR16DE от Nissan

Объём — 1.6 л, мощность — 120 л. с.

Простой и выносливый мотор с ресурсом от 250 до 270 тыс. км. Начинает потреблять масло ближе к 150 тыс. км, а ещё не любит низкие обороты на высоких передачах.

Опытные водители советуют "прожигать" мотор на трассе каждые 500 км. Единственное, что действительно раздражает — неудобная замена свечей.

4GR-FSE от Toyota

2.5 литра, 200 л. с., алюминиевый блок, прямой впрыск и фазорегуляторы.

И всё это — без потери ресурса. Этот мотор спокойно проходит 450 тыс. км. Его можно встретить, например, на Toyota Camry XV70.

Слабое место — водяная помпа и традиционный масложор после 150-200 тыс. км.

1.6 MPI EA211 от Volkswagen

Встречается в моделях Skoda Rapid и VW Polo.

Особенно стоит присмотреться к версии от Skoda — чехи устранили ряд болячек, которые оставили немцы. В итоге получился тихий и надёжный мотор с ресурсом около 300 тыс. км.

Минус — капризность к регулировкам, особенно при нарушении заводских настроек.

PSA EC5 от Peugeot

Фактически второе поколение легендарного TU5JP4 из 80-х.

С чугунным блоком, продуманной головкой и стабильной системой охлаждения. При грамотном уходе способен пройти более 400 тыс. км.

После 150 тыс. км может понадобиться прошивка блока управления и замена катализатора.

K4M от Renault

Именно ради этого мотора в России часто выбирают Largus.

Классическая конструкция с чугунным блоком, 16 клапанами и распределённым впрыском.

Спокойно выхаживает до 450 тыс. км. Единственный обязательный регламент — замена ремня ГРМ каждые 40 тыс. км.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

