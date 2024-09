Американские учёные предлагают заморозить исчезающие виды зверей на Луне

Учёные предлагают создать на Луне криохранилище для редких животных

Исследователи из США выдвинули идею создания на Луне хранилища для образцов животных, которые находятся на грани исчезновения. В этом проекте предполагается использование криоконсервации — технологии, позволяющей сохранять образцы при экстремально низких температурах.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Хранилище должно быть надёжно защищено от радиации и способно поддерживать температуру около -196 °С, которая может быть достигнута в определённых районах Луны у полюсов.

Эксперты подчёркивают, что из-за глобального потепления многие виды животных находятся под угрозой исчезновения. Поэтому крайне важно разрабатывать инновационные методы для сохранения биоразнообразия нашей планеты.

Криоконсервация позволяет замораживать клетки на сотни лет, что откроет возможности для сохранения не только редких животных, но и растений, бактерий и других образцов. Однако для работы такого хранилища потребуются постоянное электроснабжение, подача жидкого азота и контроль со стороны человека.

Уточнения

Криоконсерва́ция (от греч. κρύος — холод и лат. conservo — сохраняю) — процесс низкотемпературного сохранения живых биологических объектов с возможностью восстановления их биологических функций после размораживания.





Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км (0,00257 а.е., ~30 диаметров Земли).