5 пород собак, которые станут лучшими друзьями вашей кошке

Желание завести собаку, даже если дома уже есть кошка, вполне понятно. Собаки более привязаны к человеку и готовы составить компанию на прогулках.
Кошки, напротив, прекрасно подходят для уютных вечеров, когда за окном идет дождь или дует ветер. Но смогут ли собака и кошка ужиться вместе?
Чтобы сохранить гармонию в доме, важно тщательно подойти к выбору собаки. Вот несколько пород, которые хорошо уживаются с кошками:
Лабрадор-ретривер
Эти добрые и обучаемые собаки абсолютно не агрессивны и могут легко ужиться с кошкой.
Бигль
Несмотря на свои охотничьи инстинкты, бигли дома ведут себя спокойно и не будут конфликтовать с кошкой, даже если у нее сложный характер. К тому же бигль поможет кошке не скучать, когда дома никого нет.
Бассет-хаунд
Эти спокойные, терпеливые и покладистые собаки предпочитают спокойствие и редко проявляют агрессию. Бассет-хаунды любят тишину и не станут беспокоить других без причины, хотя могут выть.
Бульдог
Эти собаки прекрасно ладят с другими домашними животными. Они, как и кошки, предпочитают ленивый образ жизни, не любят воду и лишнюю активность.
Папильон
Эти веселые и любопытные собачки любят играть и легко найдут общий язык с кошкой, особенно если никого больше нет дома.
При выборе собаки важно учитывать характер кошки. Существует мнение, что именно кошки чаще провоцируют конфликты с собаками.
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