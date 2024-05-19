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5 пород собак, которые станут лучшими друзьями вашей кошке

Какую собаку завести, если в доме есть кошка: будут жить душа в душу

1:37
Зоосфера

Желание завести собаку, даже если дома уже есть кошка, вполне понятно. Собаки более привязаны к человеку и готовы составить компанию на прогулках.

Какую собаку завести, если в доме есть кошка: будут жить душа в душу
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кошки, напротив, прекрасно подходят для уютных вечеров, когда за окном идет дождь или дует ветер. Но смогут ли собака и кошка ужиться вместе?

Чтобы сохранить гармонию в доме, важно тщательно подойти к выбору собаки. Вот несколько пород, которые хорошо уживаются с кошками:

Лабрадор-ретривер

Эти добрые и обучаемые собаки абсолютно не агрессивны и могут легко ужиться с кошкой.

Бигль

Несмотря на свои охотничьи инстинкты, бигли дома ведут себя спокойно и не будут конфликтовать с кошкой, даже если у нее сложный характер. К тому же бигль поможет кошке не скучать, когда дома никого нет.

Бассет-хаунд

Эти спокойные, терпеливые и покладистые собаки предпочитают спокойствие и редко проявляют агрессию. Бассет-хаунды любят тишину и не станут беспокоить других без причины, хотя могут выть.

Бульдог

Эти собаки прекрасно ладят с другими домашними животными. Они, как и кошки, предпочитают ленивый образ жизни, не любят воду и лишнюю активность.

Папильон

Эти веселые и любопытные собачки любят играть и легко найдут общий язык с кошкой, особенно если никого больше нет дома.

При выборе собаки важно учитывать характер кошки. Существует мнение, что именно кошки чаще провоцируют конфликты с собаками.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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