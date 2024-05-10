Заглянем под одеяло: почему кошки находят убежище именно там

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Почему кошка прячется под одеяло: четыре причины

1:12
Зоосфера » Кошки

Кошки часто находят кровать хозяев особенно привлекательной.

Почему кошка прячется под одеяло: четыре причины
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если вы удивляетесь, почему ваша кошка так привязана к этому месту, рассмотрим основные причины такого поведения.

Комфорт и тепло

Кошки ищут уютное и теплое место для отдыха. Под теплым одеялом они чувствуют уют и комфорт, особенно если до этого там лежал их хозяин, делая место еще теплее.

Безопасность под одеялом

Кошка может искать уединение под одеялом, особенно если в доме много шума или детей. Это место она считает безопасным, где можно спокойно отдохнуть.

Инстинкт гнездования

Для беременных кошек постель является идеальным местом. Если кошка ведет себя тревожно, создайте ей укромный уголок, застелив коробку или корзину мягким материалом и положив туда вещь с запахом хозяина.

Здоровье кота

Если кот скрывается под одеялом и ведет себя необычно — становится вялым или агрессивным, у него наблюдаются выделения или изменения в аппетите, это может быть признаком болезни. В таком случае стоит незамедлительно обратиться к ветеринару.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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