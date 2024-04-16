Они горели заживо и молили о помощи: последний день жизни обитателей зоопарка

Сотрудница зоопарка стремилась эвакуировать всех животных, но ей удалось спасти только обитателей нижнего этажа.
По словам свидетелей, пожар вспыхнул на крыше в три часа ночи. Пожарные смогли потушить огонь в многоэтажном здании "Тропик Парка" только к утру. В результате пожара погибли более 200 видов приматов, рептилий, амфибий, птиц и других животных, находившихся в закрытых вольерах и аквариумах. Однако удалось спасти медведей, пони и других копытных, находившихся на первом этаже, сообщает argumenti.ru.
Рядом с зоопарком находился приют для бездомных собак, который также пострадал от огня.
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