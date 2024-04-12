Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество

Миролюбивые и ленивые: три самые спокойные породы кошек, которые не создадут проблем и хлопот

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Иногда домашние животные могут привести к настоящему беспорядку в квартире, портя мебель и грызя все, что попадается под лапы. Однако есть определенные породы кошек, которые точно не создадут таких проблем.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Персидская кошка — представители этой породы известны своим ленивым нравом. Они редко проявляют интерес к игрушкам, предпочитая отдыхать и уютно располагаться в тихих уголках. Их спокойный и уравновешенный характер делает их идеальными компаньонами, которые не будут беспокоить хозяев без веской причины.

— представители этой породы известны своим ленивым нравом. Они редко проявляют интерес к игрушкам, предпочитая отдыхать и уютно располагаться в тихих уголках. Их спокойный и уравновешенный характер делает их идеальными компаньонами, которые не будут беспокоить хозяев без веской причины. Британская короткошерстная кошка — эти кошки характеризуются миролюбивым и спокойным характером. Они не склонны к разрушительной деятельности и предпочитают спокойные занятия, отдыхая в уютных местах.

— эти кошки характеризуются миролюбивым и спокойным характером. Они не склонны к разрушительной деятельности и предпочитают спокойные занятия, отдыхая в уютных местах. Шотландская вислоухая кошка — эти милые создания соответствуют своей милой внешности своим добрым и общительным нравом. Они отлично ладят с детьми и, хотя иногда могут проявлять активность, чаще всего предпочитают спокойные дни, проводя время в долгих дремотах.