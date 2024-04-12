Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество

Иногда домашние животные могут привести к настоящему беспорядку в квартире, портя мебель и грызя все, что попадается под лапы. Однако есть определенные породы кошек, которые точно не создадут таких проблем.
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Персидская кошка — представители этой породы известны своим ленивым нравом. Они редко проявляют интерес к игрушкам, предпочитая отдыхать и уютно располагаться в тихих уголках. Их спокойный и уравновешенный характер делает их идеальными компаньонами, которые не будут беспокоить хозяев без веской причины.
Британская короткошерстная кошка — эти кошки характеризуются миролюбивым и спокойным характером. Они не склонны к разрушительной деятельности и предпочитают спокойные занятия, отдыхая в уютных местах.
Шотландская вислоухая кошка — эти милые создания соответствуют своей милой внешности своим добрым и общительным нравом. Они отлично ладят с детьми и, хотя иногда могут проявлять активность, чаще всего предпочитают спокойные дни, проводя время в долгих дремотах.