Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают

Питомцы для богатых: четыре самые дорогие породы кошек в мире

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Для некоторых людей, кошки — это просто верные и преданные домашние питомцы. Однако другие видят в них символ статуса и успеха, готовые потратить крупные суммы, чтобы завладеть экзотическими и уникальными породами. Некоторые из этих пород считаются одними из самых дорогих в мире.

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Порода ашера, например, имеет экзотический внешний вид, схожий со снежным барсом, и отличается умом, ласковостью и верностью. Она также считается одной из самых редких пород, и стоимость таких кошек может достигать сотен тысяч рублей.

Саванны, выведенные в 80-е годы прошлого века, представляют собой гибрид сервала, дикой африканской кошки и персидской породы. Хотя они преданны и лояльны, требуют постоянного внимания и дрессировки, что отражается на их высокой стоимости, обусловленной сложностями в разведении и редкостью.

Лапермы, с их кудрявой шерстью, считаются элитными и дорогими. Они общительны и не любят одиночество, что делает их желанными, но дорогими приобретениями.

Мейн-кун, среди самых дорогих пород, выделяются своими внушительными размерами — их тело может достигать ста сантиметров в длину, а вес может быть немаленьким.