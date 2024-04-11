Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнер назвала пять принципиальных ошибок при выборе штор
Автоюрист Славнов допустил штрафы за неполную аптечку в случае её обновления
Никита Михалков признался, что не готов снимать фильм про СВО
Параспортсмен Набиев рассказал, что хочет многое изучить в мире
Садальский прокомментировал ситуацию с олигархом Фридманом
WP: страховая выплата от обрушения моста в Балтиморе может достичь рекордных $4 млрд
Лера Кудрявцева похвасталась литературным талантом дочери Маши
Три скрытые причины, почему эффект вашей косметики исчезает
Вкусный маринад для курицы: жарим её на сковороде
Почему собаки копают ямы и как с этим бороться: народные лайфхаки

Чем обусловлено постоянное копание ям собаками

2:05
Зоосфера » Собаки

Копание ям — это одно из поведенческих проявлений, которое часто встречается у собак. Многие владельцы собак сталкиваются с этой проблемой и задаются вопросом, почему их питомцы проявляют такую активность. Эксперты в области поведения животных предлагают несколько объяснений этому явлению.

Чем обусловлено постоянное копание ям собаками
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Во-первых, копание ям может быть связано с инстинктами предков собак. Дикие собаки часто копают ямы для того, чтобы создать себе укрытие или спрятать добычу. Этот инстинкт может сохраняться у домашних собак, особенно у пород, имеющих в своем генетическом коде такие поведенческие черты.

Во-вторых, копание ям может быть способом для собаки выразить свою энергию и бороться с скукой. Если собака чувствует себя запертой или не получает достаточно физической активности, она может начать копать ямы в поисках развлечения.

Также, копание ям может быть связано с недостатком социализации или тревожными состояниями. Если собака чувствует стресс или беспокойство, она может начать копать ямы как способ расслабления или самоуспокоения.

Чтобы справиться с этой проблемой, владельцам собак следует принять ряд мер:

  • Обеспечить достаточно физической активности: регулярные прогулки, игры и тренировки помогут собаке избавиться от лишней энергии и уменьшат желание копать ямы.
  • Предоставить интересные игрушки: предложите собаке игрушки, которые будут стимулировать ее ум и занять ее в течение дня.
  • Обеспечить место для копания: выделите специальное место во дворе или на участке, где собака может безопасно копать ямы. Это позволит удовлетворить ее инстинкты без ущерба для вашего сада или двора.
  • Социализация и тренировка: обеспечьте собаке достаточно времени в обществе других животных и людей, а также проводите регулярные тренировки, чтобы снять стресс и улучшить поведение.
  • Используйте положительное обучение: поощряйте желаемое поведение с помощью похвалы, лакомств или игры, чтобы усилить привычку собаки не копать ямы.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
ВКС РФ разрушили мечты Украины о газовом хабе, ударив по экономике ЕС Любовь Степушова ВСУ не оставляют надежд получить "непобедимые" натовские танки Дмитрий Плотников Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Последние материалы
WP: страховая выплата от обрушения моста в Балтиморе может достичь рекордных $4 млрд
Лера Кудрявцева похвасталась литературным талантом дочери Маши
Три скрытые причины, почему эффект вашей косметики исчезает
Вкусный маринад для курицы: жарим её на сковороде
ВКС РФ разрушили мечты Украины о газовом хабе, ударив по экономике ЕС
В Белгороде рассказали, по какой системе идут обстрелы ВСУ
Ракета "Ангара-А5" впервые запущена с космодрома Восточный
Интерес к апартаментам на майские вырос на 31% по сравнению с прошлым годом
Эксперты рассказали, как животные влияют на воспитание детей
Проблемы с безопасностью: почему таксисты стали одними из самых непредсказуемых участников дорожного движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников