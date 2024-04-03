Выглянувшие в окно уфимцы увидели на дереве куницу

В центре Уфы заметили куницу, сидящую на дереве

0:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера События

В городе Уфе местные жители заметили куницу, сидящую на дереве, сообщили в центре реабилитации животных "Пин и Пуф".

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации волонтеров, животное было замечено около одного из городских учреждений, и несколько раз донимали вороны. Тем не менее эксперты пока не вмешиваются в ситуацию с животным, сообщает mkset.ru.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и пока не видим необходимости во вмешательстве", — поделились волонтёры.