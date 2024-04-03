Выглянувшие в окно уфимцы увидели на дереве куницу

В городе Уфе местные жители заметили куницу, сидящую на дереве, сообщили в центре реабилитации животных "Пин и Пуф".
По информации волонтеров, животное было замечено около одного из городских учреждений, и несколько раз донимали вороны. Тем не менее эксперты пока не вмешиваются в ситуацию с животным, сообщает mkset.ru.
"Мы продолжаем следить за ситуацией и пока не видим необходимости во вмешательстве", — поделились волонтёры.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.