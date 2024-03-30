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Эти привычки сводят собаку с ума: как не лишить питомца рассудка своими руками

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Зоосфера » Собаки

Иногда владельцы не всегда могут понять своих домашних питомцев. При этом люди часто предпринимают различные действия, которые не всегда приятны животным. Определенные привычки хозяев могут раздражать собак и вызывать у них нервозность.

Кинологи рассказали, какие ваши привычки сводят собаку с ума
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Например, громкий голос и активные жесты могут быть для собаки не очень понятными, так как они лучше понимают тон голоса и жесты, чем слова. Поэтому при общении с собакой не следует говорить громко и слишком активно махать руками, так как животное может воспринять это как угрозу и начать ощущать опасность.

Еще одно распространенное действие хозяев — попытки погладить питомца. Хотя нам может показаться, что ласка по морде, голове или ушам выражает нашу любовь, для некоторых животных это может быть раздражающим. Поэтому важно обращать внимание на реакцию питомца: если он отворачивается или отходит назад, это может означать, что такие ласки ему не нравятся.

Еще один пример — неуместные объятия. Хотя человек может обнимать собаку, чтобы показать свою нежность, для животных это может означать попытку доминировать. Поэтому собака может испытывать страх и беспокойство. В таких случаях важно следить за реакцией питомца и прекратить объятия, если он не выглядит комфортно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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