Не клюет: какую рыбу запретят ловить с 1 апреля

С 1 апреля запрет на вылов рыбы введут в Ростовской области

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В период нереста рыбы в Ростовской области будут введены ограничения на её вылов, как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. С наступлением тепла начинается сезон нереста, который продолжается в течение двух месяцев. В связи с этим до 31 мая для любителей рыбной ловли введены дополнительные запреты.

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Таким образом, запрещается лов рыбы в следующих местах: на реке Аксай с притоками Тузлов, Грушевка и рекой Караич, на реке Черкасской с Махинским лиманом, на реке Койсуг, сообщает rostovgazeta.ru.

Также под запретом оказываются участки на реке Мокрая Чумбурка — от устья до северо-западной окраины хутора Юшкино; в Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово и вглубь залива. Также запрещается лов рыбы перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 километра в обе стороны от гирла.

Ограничения также касаются некоторых участков в Веселовском водохранилище. Полный список зон с ограничениями доступен на сайте Азово-Черноморского территориального управления. В перечень также включены виды рыб, находящиеся в период нереста, среди которых сом, судак, сазан, тарань, синец, белый амур, лещ.