Кошачий кошмар на Луговой: животные заперты под решеткой без шанса на спасение

По свидетельствам очевидцев, в одном из зданий на Луговой улице во Владивостоке обнаружены кошки, застрявшие в отверстиях. Для предотвращения доступа к ним на отверстия была установлена фанера с решетками. Однако животным стало недоступно питание и вода, поэтому им приходится подкармливать через решетку.
"Решетка выполнена из стали, очень прочная. Изначально внутри была фанера, но несколько дней назад ее разбили дети. Теперь хотя бы котик может получать пищу таким образом", — сказал один из свидетелей.
Остальные кошки остались на улице, им невозможно проникнуть внутрь. По словам свидетеля, таким образом ведется борьба с животными, которых буквально "замуровывают заживо", сообщает vostokmedia.com.
Некоторые люди сообщили, что решетки на вентиляционных отверстиях в подвале установила Управляющая компания. Есть утверждения о том, что жители дома запрещают кормить животных, даже используя ячейки решеток.
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