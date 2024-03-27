Кошачий кошмар на Луговой: животные заперты под решеткой без шанса на спасение

Работники коммунальной службы заживо замуровали кошек в многоэтажке

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

По свидетельствам очевидцев, в одном из зданий на Луговой улице во Владивостоке обнаружены кошки, застрявшие в отверстиях. Для предотвращения доступа к ним на отверстия была установлена фанера с решетками. Однако животным стало недоступно питание и вода, поэтому им приходится подкармливать через решетку.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Решетка выполнена из стали, очень прочная. Изначально внутри была фанера, но несколько дней назад ее разбили дети. Теперь хотя бы котик может получать пищу таким образом", — сказал один из свидетелей.

Остальные кошки остались на улице, им невозможно проникнуть внутрь. По словам свидетеля, таким образом ведется борьба с животными, которых буквально "замуровывают заживо", сообщает vostokmedia.com.

Некоторые люди сообщили, что решетки на вентиляционных отверстиях в подвале установила Управляющая компания. Есть утверждения о том, что жители дома запрещают кормить животных, даже используя ячейки решеток.