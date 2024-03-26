Секрет идеальной формы вашей собаки: оптимальная частота выгула раскрывается

Кинологи ответили, сколько раз в день нужно гулять с собакой

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выгул собаки — это не только способ удовлетворить ее естественные потребности, но и ключевой момент в поддержании ее физического и психического здоровья. Вопрос о том, как часто следует выгуливать своего четвероногого друга, часто волнует многих владельцев. В данной статье мы рассмотрим оптимальную частоту выгула с учетом возраста, породы и потребностей вашей собаки.

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Возраст собаки

Частота выгула зависит от возраста вашей собаки. Молодым собакам требуется больше движения для развития мышц и костей, поэтому они нуждаются в более частых прогулках. В среднем, щенку в возрасте от 8 недель до 6 месяцев требуется 3-4 выгула в день продолжительностью от 15 до 30 минут. Собакам старше 6 месяцев следует выгуливать минимум 2 раза в день по 30-60 минут.

Порода собаки

Порода также влияет на частоту выгула. Энергичные породы, такие как лабрадоры или хаски, требуют более интенсивных прогулок, чтобы избежать негативного поведения из-за скопившейся энергии. Собаки маленьких пород могут обойтись меньшим количеством физической активности, но им все равно нужно время на прогулки для стимуляции умственных функций.

Индивидуальные потребности

Каждая собака уникальна, и ее потребности могут различаться. Наблюдайте за поведением вашего питомца: если он выглядит непоседливым или беспокойным, возможно, ему не хватает выгула. Подстраивайте частоту прогулок в соответствии с потребностями и энергией вашей собаки.

Погодные условия

Не забывайте учитывать погодные условия при планировании прогулок. В жару и холод вашей собаке потребуется больше времени на восстановление после физической активности. Во избежание перегрева или переохлаждения выгулы лучше планировать в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха более комфортная.