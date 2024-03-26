Это самые безумные гаджеты для питомцев: вы не поверите, что придумала наука

Россиянам рассказали о новинках в мире гаджетов среди домашних животных

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Современные технологии не оставляют равнодушными даже владельцев домашних животных. Они начинают использовать инновационные гаджеты и устройства, чтобы улучшить заботу о своих питомцах. Новинки на рынке технологий для домашних животных предлагают широкий спектр возможностей — от умных кормушек до трекеров активности.

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Одним из самых популярных гаджетов стало умное устройство для кормления питомцев. Такие кормушки оснащены функцией распознавания животного по микрочипу или фото, что позволяет дозировать порции пищи точно под нужды каждого питомца. Кроме того, некоторые модели имеют функцию автоматического пополнения запасов корма, оповещая владельца о необходимости покупки.

Еще одним интересным устройством являются трекеры активности для животных. Аналогично устройствам для людей, они отслеживают количество пройденных шагов, уровень активности и даже качество сна питомца. Эти данные могут быть полезны ветеринарным врачам для контроля за здоровьем животного или для разработки оптимальной программы физической активности.

С приходом умных устройств в мир домашних животных появилась возможность контролировать их благополучие даже в отсутствие хозяев. Умные видеокамеры с функцией двусторонней связи позволяют владельцам следить за своими питомцами через мобильное приложение, общаться с ними и даже давать команды на расстоянии.

Нельзя не упомянуть и о медицинских гаджетах для питомцев. Теперь на рынке представлены электронные устройства для измерения пульса, температуры, а также для проведения простых диагностических тестов. Это облегчает контроль за состоянием здоровья животного и помогает в быстрой реакции на любые изменения.