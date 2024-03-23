Как приучить собаку к поводку: эта инструкция заставит питомца обожать поводок

Кинологи рассказали, как приучить собаку к поводку

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Важно привыкание питомца к поводку с самого детства, чтобы он спокойно вел себя во время прогулок и не проявлял капризов. Если привыкание не начать с ранних лет, с возрастом будет требоваться больше усилий, чтобы контролировать его поведение на улице.

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Эксперты советуют начинать с ошейника, обеспечивая комфорт животному и уменьшая стресс. Важно убедиться, что ошейник подходящего размера, регулярно проверять и подстраивать его. Если щенок пытается снять ошейник, его следует отвлечь игрой или лакомством.

Первоначально рекомендуется носить ошейник недолго, затем увеличивать время постепенно, пока питомец полностью не привыкнет. Также важно постепенно привыкать к прикреплению поводка к ошейнику дома, увеличивая время постепенно перед выходом на улицу. Не следует сразу натягивать поводок, лучше, когда щенок не обращает на это внимание.