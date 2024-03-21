Секретные трюки: как навсегда избавиться от кошачьего туалета на грядках

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Опытные садоводы рассказали, как отучить кота ходить в туалет на грядки

1:57
Зоосфера » Кошки

Хотя коты могут быть умными и любопытными питомцами, иногда их поведение может вызывать недоумение у их хозяев, особенно когда они начинают использовать грядки или цветочные клумбы в качестве своего туалета. Это может быть не только раздражающим, но и нежелательным для садов и растений.

Опытные садоводы рассказали, как отучить кота ходить в туалет на грядки
Фото: openverse.org by Dakiny is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Предоставьте альтернативы

Чтобы отвлечь кота от использования грядок как туалета, предоставьте ему другие места, где он может справлять нужду. Разместите несколько лотков с наполнителем по всему дому и поощряйте кота использовать их, награждая его лакомствами или похвалой при успешном использовании.

Создайте препятствия

Иногда коты используют грядки, потому что они легко доступны и похожи на лотки для кошачьего туалета. Попробуйте установить препятствия, такие как камни или сетки, чтобы затруднить доступ к грядкам. Также можно посадить ароматические растения, которые не нравятся вашему коту, например, лаванду или петрушку, чтобы отпугнуть его от грядок.

Улучшите лоток для кошачьего туалета

Если ваш кот предпочитает грядки лотку, возможно, это связано с тем, что он не нравится ему его текущее состояние. Попробуйте использовать другой вид наполнителя или поставьте второй лоток с другим наполнителем. Убедитесь также, что лоток находится в тихом и уединенном месте, где ваш кот чувствует себя комфортно.

Примените отпугивающие средства

Существуют специальные средства, которые могут помочь отпугнуть котов от грядок. Это могут быть аэрозоли с неприятным запахом или спреи на основе цитрусовых, которые коты обычно не любят. Попробуйте распылить такое средство вокруг грядок, чтобы отпугнуть вашего кота.

Изменение привычек у кота может занять время, поэтому будьте терпеливы и последовательны в своих действиях. Поощряйте желаемое поведение и игнорируйте нежелательное. Не используйте наказания, так как они могут только запугать кота и усугубить проблему.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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