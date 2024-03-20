Пора вызывать скорую: как легко и быстро распознать отравление у своего пушистика

Похоже, что мы кормим свою кошку одним и тем же, и мы даже не задумываемся о том, что в нашем доме могут скрываться опасные для нее вещества. Однако вот неприятность, как из ниоткуда! И тогда мы задумываемся о причинах отравления наших домашних питомцев и о том, как нам с этим справиться.
В большинстве случаев человек может определить свое отравление по нескольким симптомам, но это не так просто в случае с кошками. Симптомы зависят от того, чем было отравлено животное. Если это бытовая химия или яды, то клиническая картина будет совершенно иной.
Симптомы отравления у кошек могут включать в себя:
Самые безопасные симптомы отравления у кошек — это однократная рвота и расстройство желудка, если они не сопровождаются другими признаками.
В остальных случаях, особенно при многократной рвоте и других симптомах, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику!
Чем могут отравиться кошки?
Существует много комнатных растений, которые могут быть опасными для кошек:
Также многие другие растения могут быть опасными, включая тис, крокусы, наперстянку, ландыш, плющ, цикламен, ирис, нарцисс, подснежник, каллы и многие другие.
Важно помнить, что не все растения безопасны для кошек, и даже некоторые комнатные цветы могут представлять угрозу.
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