Пора вызывать скорую: как легко и быстро распознать отравление у своего пушистика

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Ветеринары рассказали, как распознать отравление у своей кошки

2:12
Зоосфера » Кошки

Похоже, что мы кормим свою кошку одним и тем же, и мы даже не задумываемся о том, что в нашем доме могут скрываться опасные для нее вещества. Однако вот неприятность, как из ниоткуда! И тогда мы задумываемся о причинах отравления наших домашних питомцев и о том, как нам с этим справиться.

Ветеринары рассказали, как распознать отравление у своей кошки
Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

В большинстве случаев человек может определить свое отравление по нескольким симптомам, но это не так просто в случае с кошками. Симптомы зависят от того, чем было отравлено животное. Если это бытовая химия или яды, то клиническая картина будет совершенно иной.

Симптомы отравления у кошек могут включать в себя:

  • Рвота и понос, часто с кровью и слизью
  • Апатия или дрожание, тряска
  • Повышенная частота дыхания и судороги
  • Неадекватное поведение и возбуждение

Самые безопасные симптомы отравления у кошек — это однократная рвота и расстройство желудка, если они не сопровождаются другими признаками.

В остальных случаях, особенно при многократной рвоте и других симптомах, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику!

Чем могут отравиться кошки?

  • Растения как в доме, так и на улице
  • Лекарственные препараты, если кошка съест ваши таблетки или переборет с дозировкой
  • Пища, включая шоколад, кофе, лук, чеснок, жирные мясные продукты и другие
  • Химические вещества, такие как дезинфицирующие средства или остатки моющих средств на мебели
  • Свинец, содержащийся в красках, линолеуме и батарейках
  • Стресс и изменения в окружающей среде, такие как ремонт

Существует много комнатных растений, которые могут быть опасными для кошек:

  • Лилии, которые могут вызвать острую почечную недостаточность
  • Цикады, которые могут повредить печень
  • Азалия, лавр, алоэ, которые могут вызвать диарею и другие проблемы

Также многие другие растения могут быть опасными, включая тис, крокусы, наперстянку, ландыш, плющ, цикламен, ирис, нарцисс, подснежник, каллы и многие другие.

Важно помнить, что не все растения безопасны для кошек, и даже некоторые комнатные цветы могут представлять угрозу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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