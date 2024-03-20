Пора вызывать скорую: как легко и быстро распознать отравление у своего пушистика

Ветеринары рассказали, как распознать отравление у своей кошки

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Похоже, что мы кормим свою кошку одним и тем же, и мы даже не задумываемся о том, что в нашем доме могут скрываться опасные для нее вещества. Однако вот неприятность, как из ниоткуда! И тогда мы задумываемся о причинах отравления наших домашних питомцев и о том, как нам с этим справиться.

Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

В большинстве случаев человек может определить свое отравление по нескольким симптомам, но это не так просто в случае с кошками. Симптомы зависят от того, чем было отравлено животное. Если это бытовая химия или яды, то клиническая картина будет совершенно иной.

Симптомы отравления у кошек могут включать в себя:

Рвота и понос, часто с кровью и слизью

Апатия или дрожание, тряска

Повышенная частота дыхания и судороги

Неадекватное поведение и возбуждение

Самые безопасные симптомы отравления у кошек — это однократная рвота и расстройство желудка, если они не сопровождаются другими признаками.

В остальных случаях, особенно при многократной рвоте и других симптомах, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику!

Чем могут отравиться кошки?

Растения как в доме, так и на улице

Лекарственные препараты, если кошка съест ваши таблетки или переборет с дозировкой

Пища, включая шоколад, кофе, лук, чеснок, жирные мясные продукты и другие

Химические вещества, такие как дезинфицирующие средства или остатки моющих средств на мебели

Свинец, содержащийся в красках, линолеуме и батарейках

Стресс и изменения в окружающей среде, такие как ремонт

Существует много комнатных растений, которые могут быть опасными для кошек:

Лилии, которые могут вызвать острую почечную недостаточность

Цикады, которые могут повредить печень

Азалия, лавр, алоэ, которые могут вызвать диарею и другие проблемы

Также многие другие растения могут быть опасными, включая тис, крокусы, наперстянку, ландыш, плющ, цикламен, ирис, нарцисс, подснежник, каллы и многие другие.

Важно помнить, что не все растения безопасны для кошек, и даже некоторые комнатные цветы могут представлять угрозу.