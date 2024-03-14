Лайфхак, чтобы не быть разорванным в клочья: названа секретная техника, как правильно держать кошку на руках

Как правильно держать кошку на руках

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые кошки наслаждаются близостью с хозяином, они ожидают этого момента и с радостью откликаются на него. Однако есть и те домашние питомцы, которые предпочитают избегать слишком близких контактов. Эти индивидуальные особенности следует учитывать, особенно если речь идет о бережном обращении с незнакомым животным.

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Если кошка держит хвост прямо и поднимает его вверх, медленно и плавно его качая, а также трется о ноги, это признак ее расслабленности и открытости к контакту. В таких случаях можно смело брать ее на руки.

Как правильно подобрать кошку

Сначала стоит присесть, избегая возвышения над животным. Затем можно погладить кошку, чтобы поощрить ее доверие.

Затем можно взять питомца. Одну руку следует положить под грудную клетку, избегая контакта с животом. Другой рукой же поддерживаются задние лапы. Как только почувствуется, что кошке удобно, можно поднимать ее и нежно прижимать к себе. Важно сохранять спокойствие. Рука, поддерживающая задние лапы, должна быть опорой для животного, поэтому ее можно положить на туловище выше пупка.

Если питомец напуган, его можно отвлечь игрой или лакомством.

Если же кошка начинает сопротивляться или пытается вырваться, лучше ее отпустить, чтобы не вызвать ей лишний стресс.