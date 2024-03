Ваша кошка использует вас как грелку: почему питомцы так любят спать в хозяйской постели

Не все кошки проявляют интерес к спальному месту своих хозяев. Иногда они предпочитают отдыхать в других местах.

Фото: Openverse by be creator is licensed under CC BY 2.0