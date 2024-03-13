Ваша кошка использует вас как грелку: почему питомцы так любят спать в хозяйской постели

Не все кошки проявляют интерес к спальному месту своих хозяев. Иногда они предпочитают отдыхать в других местах.
У кошек есть свои причины для выбора места для сна у хозяев.
Недомогание или беременность могут заставить кошку искать самое безопасное место для отдыха в квартире. Если ваша кошка раньше не привыкла спать с вами, это может быть сигналом, что она не чувствует себя хорошо. Скука также может быть причиной.
Не стоит думать, что кошки равнодушны. Иногда они приходят ко владельцу в постель после длительного отсутствия, поскольку им не хватало его присутствия.
Тепло также может быть фактором. Если в квартире прохладно осенью или зимой, кошка будет искать теплое место, и зачастую это оказывается постелью хозяев.
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