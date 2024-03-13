Ваша кошка использует вас как грелку: почему питомцы так любят спать в хозяйской постели

Почему коты любят спать в хозяйской постели

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не все кошки проявляют интерес к спальному месту своих хозяев. Иногда они предпочитают отдыхать в других местах.

Фото: Openverse by be creator is licensed under CC BY 2.0

У кошек есть свои причины для выбора места для сна у хозяев.

Недомогание или беременность могут заставить кошку искать самое безопасное место для отдыха в квартире. Если ваша кошка раньше не привыкла спать с вами, это может быть сигналом, что она не чувствует себя хорошо. Скука также может быть причиной.

Не стоит думать, что кошки равнодушны. Иногда они приходят ко владельцу в постель после длительного отсутствия, поскольку им не хватало его присутствия.

Тепло также может быть фактором. Если в квартире прохладно осенью или зимой, кошка будет искать теплое место, и зачастую это оказывается постелью хозяев.