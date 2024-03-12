Порода голубых кровей: о чем говорит необычный цвет глаз вашей собаки — обязательно проверьте

Почему у некоторых собак голубые глаза?

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Цвет глаз у собак не имеет прямой связи с их породой. Например, появление голубых глаз у собаки, которая отличается от других своими глазами другого цвета, обусловлено рецессивным геном. Владельцы обычно считают собак с голубыми глазами особенно желанными. Однако стоит помнить, что большинство щенков, как и котят, рождаются с голубыми глазами, которые могут измениться по мере их взросления.

Фото: openverse.org by darthdowney is licensed under CC BY-NC 2.0.

Мнение о том, что голубоглазость указывает на что-то особенное, вызывает споры. Считается, что люди с голубыми глазами отличаются особыми качествами, аналогично и с собаками — их также рассматривают как необычных и редких. Некоторые породы, такие как австралийская овчарка и сибирская лайка, ошибочно считаются особенными из-за голубых глаз, хотя это не соответствует действительности. Цвет глаз собаки может быть обусловлен различными условиями, связанными с здоровьем или генетикой, а не породой.

Что же влияет на появление голубого цвета глаз у собаки?

Исследователи отмечают, что наличие белой шерсти на голове или вокруг глаз указывает на вероятность голубых глаз у собаки. Преобладание белой шерсти, особенно в области морды, может свидетельствовать о наличии голубых глаз.

Белые пятна на голове указывают на отсутствие пигмента, особенно в области носа или вокруг глаз, что часто встречается у колли, шотландских овчарок, далматинцев и некоторых других пород.

Ген Мерле, ответственный за этот рисунок на шерсти, также влияет на цвет глаз собаки, иногда вызывая голубые глаза или изменение оттенков. У собак с двумя копиями этого гена часто возникают проблемы со зрением и слухом, из-за чего они могут иметь голубые глаза и быть глухими.

Что касается альбинизма, пока нет научных данных о его влиянии на цвет глаз у собак, но наблюдения показывают, что это возможно. Собаки с белой шерстью, розовым носом и голубыми глазами, вероятно, являются альбиносами. Тем не менее, голубые глаза могут передаваться и без альбинизма, хотя это случается редко. Ген голубых глаз может передаваться от предыдущего поколения к следующему, особенно у пород, таких как сибирские хаски и пограничные колли.