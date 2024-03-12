Почему 9 из 10 владельцев ошибаются в уходе за собаками: можно ли держать питомца на цепи

Стоит ли держать собаку на цепи

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существуют различные точки зрения на то, как правильно ухаживать за собакой. Одни считают, что собака должна быть привязана к цепи и охранять дом, другие полагают, что собака может выполнять охранную функцию, свободно бегая по двору, а третьи считают, что лучше содержать собаку в вольере, где она будет комфортно, но при этом не нанесет вреда садово-огородному участку.

Фото: openverse.org by harvest breeding is licensed under CC BY-NC 2.0.

Собака рождена для охраны?

В любом случае, одним из наиболее популярных способов обеспечения безопасности дома и участка является наличие собаки. Многие владельцы заводят собак для компании, и даже если их питомцы свободно гуляют по двору в течение дня, ночью обычно приводятся в дом. Когда речь идет о способах содержания собак в частных домах, выбор невелик: это либо вольер, либо привязь.

Чаще всего считается, что наиболее комфортным вариантом для собаки является свободное блуждание по двору. Для таких собак обычно устанавливают будку, где они могут отдохнуть. Однако важно предусмотреть меры, чтобы собака не могла покинуть территорию двора самостоятельно. Обычно для этого устанавливают высокий забор, основание которого бетонируют.

Опасно ли для собаки сидение на цепи?

Ограничение движения для собаки, особенно для молодых, может негативно сказаться на их опорно-двигательном аппарате. Часто собаки могут зацепиться своей цепью за что-то и повиснуть, что может привести к удушению. Кроме того, собака, находящаяся на цепи, неэффективна в качестве охранника, так как она не может свободно защищать территорию. Более того, она сама становится уязвимой — ее могут избить или использовать электрошокер.

Кроме того, привязанная собака не может сбежать в случае пожара или атаки диких животных. Неблагоприятные погодные условия, такие как холод или дождь, могут ухудшить ее состояние, особенно если у нее нет возможности спрятаться в будке. Специалисты также отмечают признаки деградации у собак, которые долгое время содержатся на цепи, по сравнению с теми, кто имеет свободу передвижения.

Как правильно ухаживать за собакой на цепи?

Если другого варианта, кроме как привязать собаку к цепи, нет, то следует стремиться обеспечить ей комфортные условия. Необходимо регулярно выгуливать собаку, чтобы она могла набегаться. При обустройстве места для собаки важно убедиться, что на территории нет предметов, за которые она могла бы зацепиться цепью.

Миска с водой должна быть доступна для собаки. Также важно исключить возможность перепрыгнуть забор, чтобы предотвратить опасность удушения. Будка, расположенная поблизости, может стать опасным трамплином для собаки, поэтому следует убедиться, что она недоступна для прыжков через забор.