Пермские приставы помогли вернуть домой потерянного пса "Джонни Деппа"

Приставы из Перми помогли найти хозяина собаки по кличке "Джонни Депп"

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Перми приставы помогли в поиске владельца собаки. По информации пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, в подразделение приставов краевой столицы был приведён пес, который изначально проявлял беспокойство, однако затем подошёл к одному из приставов — сообщает properm.ru.

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Местный житель привел немецкую овчарку, обнаруженную им в микрорайоне "Южный". Ему показалось, что собака не является бездомной, так как она внимательно осматривалась и наблюдала за прохожими. Благодаря метке было установлено, что собака родилась в орском питомнике "Рыжая бестия". Заводчик предоставил контактные данные владельца, с которым связались приставы.

Владелец рассказал, что годовалый щенок убежал во время прогулки. Кличка собаки — Джонни Депп.