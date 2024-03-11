Пермские приставы помогли вернуть домой потерянного пса "Джонни Деппа"

В Перми приставы помогли в поиске владельца собаки. По информации пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, в подразделение приставов краевой столицы был приведён пес, который изначально проявлял беспокойство, однако затем подошёл к одному из приставов — сообщает properm.ru.
Местный житель привел немецкую овчарку, обнаруженную им в микрорайоне "Южный". Ему показалось, что собака не является бездомной, так как она внимательно осматривалась и наблюдала за прохожими. Благодаря метке было установлено, что собака родилась в орском питомнике "Рыжая бестия". Заводчик предоставил контактные данные владельца, с которым связались приставы.
Владелец рассказал, что годовалый щенок убежал во время прогулки. Кличка собаки — Джонни Депп.
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