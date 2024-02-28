Кошачьи пристрастия: почему кошки предпочитают спать на ногах

Загадка кошачьего сна: почему многие кошки выбирают ноги владельцев

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы с удивлением замечают, что их кошки предпочитают проводить ночь на их ногах.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот выбор может показаться любопытным, поскольку ноги, казалось бы, не представляют собой наилучшее место для сна.

Почему же кошки предпочитают спать на ногах своих владельцев?

Укрепление связи. Ноги человека являются местом, где концентрация его запаха выше всего. Если кошка чувствует привязанность к своему владельцу, то ей будет приятно засыпать в такой "пропитанной" атмосфере. Эксперты считают, что такой акт отдыха способствует усилению связи между человеком и его питомцем.

Комфорт . Хотя нам может показаться, что ноги – не самое удобное место для сна кошки, у самого животного свое мнение на этот счет. Ноги вырабатывают достаточно тепла, что делает их для кошки привлекательным "источником тепла", похожим на грелку. Поэтому для нее сон на ногах или в их близкой окрестности может показаться наиболее комфортным.

. Хотя нам может показаться, что ноги – не самое удобное место для сна кошки, у самого животного свое мнение на этот счет. Ноги вырабатывают достаточно тепла, что делает их для кошки привлекательным "источником тепла", похожим на грелку. Поэтому для нее сон на ногах или в их близкой окрестности может показаться наиболее комфортным. Феромоны. Многие не знают, что для кошек человеческие феромоны могут быть приятны. Они выделяются вместе с потом. То, что для нас может показаться неприятным запахом, для нашего питомца может оказаться весьма привлекательным.