Идеальный выбор воды для кошек: фильтрованная, бутилированная и родниковая

Если ваш кот не пьет достаточно воды, возможно, это связано с качеством предлагаемой ему воды.
Рассказываем, какая вода подходит для миски вашего кота.
Выбор воды для кошки
Идеальным выбором как для человека, так и для вашего питомца будет фильтрованная или бутилированная вода.
Также вы можете предложить своей кошке качественную родниковую воду. Важно помнить, что минеральная, газированная и ароматизированная вода не подходят для кошек и могут вызвать проблемы с их желудком.
Вода должна быть комнатной температуры, избегайте предложения коту холодной воды из холодильника. Кроме того, важно обеспечить кошке доступ к свежей воде, которую следует менять ежедневно.
Кроме того, следует учитывать, что некоторые кошки могут быть особенно требовательны к чистоте воды. Регулярно очищайте миску от остатков еды и загрязнений, чтобы обеспечить вашему питомцу приятный и безопасный источник воды.
Если ваш кот не проявляет интереса к предлагаемой воде, попробуйте предложить ему воду в разных емкостях или с разными типами посуды — некоторые кошки предпочитают пить из фонтанчиков или широких мисок, в то время как другие предпочитают более узкие и глубокие.
Помните, что уровень потребления воды может варьироваться у разных кошек в зависимости от их размера, активности, возраста и состояния здоровья. Если у вас есть опасения относительно потребления воды вашим питомцем, обратитесь за консультацией к ветеринару.
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