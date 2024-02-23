Идеальный выбор воды для кошек: фильтрованная, бутилированная и родниковая

Как выбрать лучшую воду для вашего кота: советы и рекомендации

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш кот не пьет достаточно воды, возможно, это связано с качеством предлагаемой ему воды.

Фото: Wikipedia by Thomas Mues is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Рассказываем, какая вода подходит для миски вашего кота.

Выбор воды для кошки

Идеальным выбором как для человека, так и для вашего питомца будет фильтрованная или бутилированная вода.

Также вы можете предложить своей кошке качественную родниковую воду. Важно помнить, что минеральная, газированная и ароматизированная вода не подходят для кошек и могут вызвать проблемы с их желудком.

Вода должна быть комнатной температуры, избегайте предложения коту холодной воды из холодильника. Кроме того, важно обеспечить кошке доступ к свежей воде, которую следует менять ежедневно.

Кроме того, следует учитывать, что некоторые кошки могут быть особенно требовательны к чистоте воды. Регулярно очищайте миску от остатков еды и загрязнений, чтобы обеспечить вашему питомцу приятный и безопасный источник воды.

Если ваш кот не проявляет интереса к предлагаемой воде, попробуйте предложить ему воду в разных емкостях или с разными типами посуды — некоторые кошки предпочитают пить из фонтанчиков или широких мисок, в то время как другие предпочитают более узкие и глубокие.

Помните, что уровень потребления воды может варьироваться у разных кошек в зависимости от их размера, активности, возраста и состояния здоровья. Если у вас есть опасения относительно потребления воды вашим питомцем, обратитесь за консультацией к ветеринару.