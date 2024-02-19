Кошки и их странные привычки: почему они прятать еду и как с этим справиться

Владельцы кошек часто замечают у своих питомцев поведение, которое кажется им странным и непонятным.
Например, некоторые кошки предпочитают закапывать свою пищу.
Эксперты считают, что такие привычки вполне естественны.
Почему кошки прячут еду?
Важно помнить, что наши милые домашние питомцы имели свой опыт выживания в дикой природе. В дикой природе наличие еды было гарантией того, что кошка не умрет от голода. Если ваш домашний питомец проявляет подобное поведение, возможно, стоит задуматься, почему он не уверен в том, что вы обеспечите его питанием. Возможно, проблема в том, что вы иногда забываете своевременно пополнить его миску. Питомец начинает чувствовать себя уязвимым и начинает заботиться о еде самостоятельно.
Есть и еще одна причина, по которой питомец может пытаться прятать еду.
Это может произойти, если кошке не нравится корм, потому что она считает его некачественным.
В таком случае, возможно, стоит поменять его на более подходящий. Лучше выбирать проверенные корма, которые учитывают особенности породы и возраста кошки.
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