Кошки и их странные привычки: почему они прятать еду и как с этим справиться

Поведение кошек: почему они прячут еду и как это понять

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы кошек часто замечают у своих питомцев поведение, которое кажется им странным и непонятным.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, некоторые кошки предпочитают закапывать свою пищу.

Эксперты считают, что такие привычки вполне естественны.

Почему кошки прячут еду?

Важно помнить, что наши милые домашние питомцы имели свой опыт выживания в дикой природе. В дикой природе наличие еды было гарантией того, что кошка не умрет от голода. Если ваш домашний питомец проявляет подобное поведение, возможно, стоит задуматься, почему он не уверен в том, что вы обеспечите его питанием. Возможно, проблема в том, что вы иногда забываете своевременно пополнить его миску. Питомец начинает чувствовать себя уязвимым и начинает заботиться о еде самостоятельно.

Есть и еще одна причина, по которой питомец может пытаться прятать еду.

Это может произойти, если кошке не нравится корм, потому что она считает его некачественным.

В таком случае, возможно, стоит поменять его на более подходящий. Лучше выбирать проверенные корма, которые учитывают особенности породы и возраста кошки.