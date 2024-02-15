Домашние кошки: новые реалии и советы по уходу

Как сделать кошачью жизнь лучше: советы для владельцев

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

За последние 10-20 лет отношение к кошкам существенно изменилось: они перестали быть просто "охотниками" за грызунами и вредителями, став полноправными членами семьи.

Фото: Unsplash by Bao Menglong

Несмотря на то, что в домашней квартире кошкам не так много полезных задач, как раньше, они по-прежнему остаются самыми популярными домашними питомцами.

Поэтому важно стремиться к улучшению их жизни и жизни самих хозяев.

Вот несколько полезных советов:

Не обязательно покупать игрушки в магазине : их легко можно сделать самостоятельно. Для собак важны прочные материалы, которые выдержат их игры и укусы. А для кошек достаточно сделать дразнилку из палочки с лентами или использовать пробки, мячи и другие подручные предметы.

: их легко можно сделать самостоятельно. Для собак важны прочные материалы, которые выдержат их игры и укусы. А для кошек достаточно сделать дразнилку из палочки с лентами или использовать пробки, мячи и другие подручные предметы. Когтеточки тоже можно изготовить самому . Например, можно использовать плотную веревку, обмотав ею ножку стула.

. Например, можно использовать плотную веревку, обмотав ею ножку стула. Если кошка делает свои нужды в неположенном месте , стоит сделать это место непригодным для этой цели. Обработка места обычным столовым уксусом поможет.

, стоит сделать это место непригодным для этой цели. Обработка места обычным столовым уксусом поможет. Не выбрасывайте коробки, так как кошки их любят . Из крупного плотного картона можно сделать забавный "парк развлечений" с местом для отдыха, лежанкой и различными игрушками.

. Из крупного плотного картона можно сделать забавный "парк развлечений" с местом для отдыха, лежанкой и различными игрушками. Чтобы отучить кошку прыгать на стол, его можно временно покрыть обычной фольгой. Кошкам не нравится касаться этого материала, поэтому они быстро отучатся от этой привычки.