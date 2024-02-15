Домашние кошки: новые реалии и советы по уходу

За последние 10-20 лет отношение к кошкам существенно изменилось: они перестали быть просто "охотниками" за грызунами и вредителями, став полноправными членами семьи.
Фото: Unsplash by Bao Menglong
Несмотря на то, что в домашней квартире кошкам не так много полезных задач, как раньше, они по-прежнему остаются самыми популярными домашними питомцами.
Поэтому важно стремиться к улучшению их жизни и жизни самих хозяев.
Вот несколько полезных советов:
Не обязательно покупать игрушки в магазине: их легко можно сделать самостоятельно. Для собак важны прочные материалы, которые выдержат их игры и укусы. А для кошек достаточно сделать дразнилку из палочки с лентами или использовать пробки, мячи и другие подручные предметы.
Когтеточки тоже можно изготовить самому. Например, можно использовать плотную веревку, обмотав ею ножку стула.
Если кошка делает свои нужды в неположенном месте, стоит сделать это место непригодным для этой цели. Обработка места обычным столовым уксусом поможет.
Не выбрасывайте коробки, так как кошки их любят. Из крупного плотного картона можно сделать забавный "парк развлечений" с местом для отдыха, лежанкой и различными игрушками.
Чтобы отучить кошку прыгать на стол, его можно временно покрыть обычной фольгой. Кошкам не нравится касаться этого материала, поэтому они быстро отучатся от этой привычки.
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