Собаки способны диагностировать рак у хозяев: чем еще уникальны эти питомцы

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Семь удивительных фактов о собаках: познайте мир ваших преданных друзей

1:18
Зоосфера

Несмотря на то, что люди и собаки долгое время живут рядом, наши познания о наших преданных друзьях все еще остаются довольно ограниченными.

Семь удивительных фактов о собаках: познайте мир ваших преданных друзей
Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наши верные питомцы ранее вели свободную жизнь дикого животного, что сформировало у них определенные инстинкты.

Специалисты выделили несколько удивительных фактов о собаках:

  • Хотя все знают, что у здоровой собаки нос должен быть прохладным и влажным, мало кто задумывается о причинах, заложенных природой. Это нужно для того, чтобы животное могло ощущать направление ветра.
  • Мало кто осознает, насколько глубоко собаки могут понимать нас. Наши преданные друзья отлично различают радость от грусти, смех от слез.
  • Еще одна удивительная особенность собак — у них собственный способ идентификации: в то время как у человека для этой цели служат пальцы, у наших питомцев это нос.
  • На сегодняшний день официально признано более 700 пород собак.
  • Собаки могут действительно чувствовать некоторые заболевания, чаще всего они "диагностируют" онкологические заболевания у своих хозяев.
  • Научно доказано, что у ответственных владельцев собак реже возникают сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.
  • Собаки относятся к своим хозяевам с такой же теплотой и нежностью, как малыши к своим матерям.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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