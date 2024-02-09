Собаки способны диагностировать рак у хозяев: чем еще уникальны эти питомцы

Семь удивительных фактов о собаках: познайте мир ваших преданных друзей

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Несмотря на то, что люди и собаки долгое время живут рядом, наши познания о наших преданных друзьях все еще остаются довольно ограниченными.

Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наши верные питомцы ранее вели свободную жизнь дикого животного, что сформировало у них определенные инстинкты.

Специалисты выделили несколько удивительных фактов о собаках:

Хотя все знают, что у здоровой собаки нос должен быть прохладным и влажным, мало кто задумывается о причинах, заложенных природой. Это нужно для того, чтобы животное могло ощущать направление ветра.

Мало кто осознает, насколько глубоко собаки могут понимать нас. Наши преданные друзья отлично различают радость от грусти, смех от слез.

Еще одна удивительная особенность собак — у них собственный способ идентификации: в то время как у человека для этой цели служат пальцы, у наших питомцев это нос.

На сегодняшний день официально признано более 700 пород собак.

Собаки могут действительно чувствовать некоторые заболевания, чаще всего они "диагностируют" онкологические заболевания у своих хозяев.

Научно доказано, что у ответственных владельцев собак реже возникают сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

Собаки относятся к своим хозяевам с такой же теплотой и нежностью, как малыши к своим матерям.