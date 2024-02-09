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Страх у псов: что скрывается за храбростью этих животных и почему не стоит часто трогать лапы

Непредвиденные страхи у псов: в чем причина и как им помочь

1:03
Зоосфера

Большинство псов обладает отважным характером и готово защищать своего любимого хозяина от любых угроз. Однако эти храбрые животные иногда испытывают страх перед совершенно неожиданными вещами.

Непредвиденные страхи у псов: в чем причина и как им помочь
Фото: https://adonius.club/

Например, не все псы будут в восторге от лишнего внимания к... своим лапам.

Эксперты объяснили, с чем может быть связан этот странный страх:

  • Неприятные ощущения. Как и у людей, когда их ласкают между ребрами, у псов и кошек это место находится между пальцами. Поэтому собака может избегать излишнего контакта, так как это вызывает дискомфорт.
  • Травмы. Если раньше питомец был открыт для ласк и вдруг начал прятать лапу, возможно, он получил травму. В этом случае стоит внимательно осмотреть её
  • Неприятные ощущения от ухода. Если вы регулярно заботитесь о гигиене своего пса, то "смелый" пес может испугаться перспективы "маникюра".
  • Раны. Питомец может порезаться на прогулке, поэтому важно избегать опасных для кожи мест.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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