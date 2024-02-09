Страх у псов: что скрывается за храбростью этих животных и почему не стоит часто трогать лапы

Большинство псов обладает отважным характером и готово защищать своего любимого хозяина от любых угроз. Однако эти храбрые животные иногда испытывают страх перед совершенно неожиданными вещами.
Фото: https://adonius.club/
Например, не все псы будут в восторге от лишнего внимания к... своим лапам.
Эксперты объяснили, с чем может быть связан этот странный страх:
Неприятные ощущения. Как и у людей, когда их ласкают между ребрами, у псов и кошек это место находится между пальцами. Поэтому собака может избегать излишнего контакта, так как это вызывает дискомфорт.
Травмы. Если раньше питомец был открыт для ласк и вдруг начал прятать лапу, возможно, он получил травму. В этом случае стоит внимательно осмотреть её
Неприятные ощущения от ухода. Если вы регулярно заботитесь о гигиене своего пса, то "смелый" пес может испугаться перспективы "маникюра".
Раны. Питомец может порезаться на прогулке, поэтому важно избегать опасных для кожи мест.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ