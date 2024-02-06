Почему ваша собака выглядит уныло: возможные причины и решения

Любой владелец собаки начинает беспокоиться о своем четвероногом друге, если он выглядит уныло. Поскольку собака не может выразить свои чувства словами, некоторые владельцы начинают предполагать худшее.
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Недостаточно прогулок. Прогулка для собаки — это не просто физическая активность. Для нее это возможность исследовать окружающий мир, впитывать новые запахи и поддерживать бодрость духа. Поэтому неудивительно, что ваш пес может быть унылым, если вы не смогли пойти на прогулку из-за усталости или плохой погоды.
Отсутствие игрушек. Собаки, подобно маленьким детям, нуждаются в играх. Это способ развлечения, доступный вашему любимцу. Возможно, ему надоело играть с имеющимися игрушками, или он ждет, когда сможет поиграть с вами.
Отсутствие видимых причин. У некоторых собак по природе выражение лица кажется унылым, но это не всегда означает, что они чем-то расстроены. Также не стоит беспокоиться, если ваш питомец много спит — это абсолютно нормальное явление для собаки, которая может спать до 14 часов в сутки.
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