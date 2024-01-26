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Почему у сурового и строгого хозяина собака оказывается трусливой: 5 принципов воспитания питомца

1:19
Зоосфера

Ранее принято было держать собак в условиях строгого контроля, следуя принципам авторитарного воспитания.

Почему у сурового и строгого хозяина собака оказывается трусливой: 5 принципов воспитания питомца
Фото: Wikipedia by Scott Beckner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Приверженцы этого подхода утверждали, что такой метод способствует укреплению авторитета человека в глазах животного.

Естественно, пес подчинялся своему владельцу, но это происходило не из-за чувства любви. Исследователям удалось доказать, что избыточная строгость по отношению к собаке может иметь вредные последствия. Это может привести к серьезным проблемам.

  1. Собака будет постоянно находиться в состоянии психоэмоционального напряжения. Известно, что стресс может вызвать развитие серьезных заболеваний и преждевременную смерть.
  2. Перебор с жесткостью может привести к тому, что собака станет злой и агрессивной. Это станет способом защиты ее личных границ.
  3. Ваш питомец не будет испытывать к вам чувства любви. Доверие также не будет заслужено суровым владельцем.
  4. Когда хозяева слишком сильно подавляют волю собаки, она становится трусливой. Это особенно важно для тех, кто хочет, чтобы собака охраняла территорию.
  5. Не забывайте, что пес может проявить агрессию по отношению к другим людям в попытке утвердить себя и повысить свою самооценку.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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