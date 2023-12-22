Сухой или влажный корм для кошки: рассказываем о существенных отличиях

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Выбор качественного корма из зоомагазина является ключевым фактором в обеспечении здоровья и долгой жизни вашего питомца.

Фото: Own work by Kirimiti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Если вы стремитесь к тому, чтобы ваша кошка вела счастливый образ жизни, стоит уделить внимание правильному выбору корма.

Различия между сухим и влажным кормами связаны с их содержанием воды. В сухом корме влажность составляет всего 10%, в то время как во влажном корме она может достигать 75%.

Влажный корм оказывается идеальным выбором для кошек, страдающих хроническими заболеваниями, так как производители предлагают специализированные составы, соответствующие здоровью питомца. Также он подходит для пожилых кошек с проблемами зубов и может использоваться в диетическом питании, насыщая кошку на долгий срок.

С другой стороны, сухой корм не только способствует чистке зубов, но и обладает длительным сроком хранения. Он остается в миске кошки на длительное время, но, к сожалению, менее питателен по сравнению с влажным вариантом.

Выбор между этими двумя типами корма зависит от индивидуальных потребностей и особенностей вашего питомца. Влажный корм подходит для разнообразия рациона, а также для кошек с определенными здоровенными проблемами. Сухой корм, с другой стороны, предоставляет долгосрочное решение для поддержания здоровья зубов.

Необходимо подчеркнуть, что правильный выбор корма — это индивидуальный вопрос, и для более точных рекомендаций стоит проконсультироваться с ветеринаром.