Владельцем кошек и собак при выборе новогодней елки следует отдать предпочтение искусственному дереву, а не натуральному.
Искусственная новогодняя елка менее травматична для домашних животных, чем натуральная с колючими иголками, которые могут поранить кошек и собак, если они захотят попробовать их на вкус.
Такую рекомендацию владельцам домашних животных в разговоре с "Известиями" дал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии МГОУ Юрий Мануков.
Специалист также посоветовал обратить внимание на елочные игрушки и отказаться от стеклянных, мерцающих и блестящих. Лучше украсить деревце пластиковыми, деревянными, бумажными или плетеными игрушками.
"Необходимо отказаться от фруктов и конфет, которыми иногда украшают елку. Если вы хотите использовать фрукты, берите цитрусовые: апельсины, мандарины или лимоны, потому что их запах отпугивает кошек и собак", — подчеркнул специалист.
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