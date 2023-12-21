Эксперты: для квартир с домашними питомцами лучше выбрать искусственную ель

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцем кошек и собак при выборе новогодней елки следует отдать предпочтение искусственному дереву, а не натуральному.

Фото: ru.freepik.com

Искусственная новогодняя елка менее травматична для домашних животных, чем натуральная с колючими иголками, которые могут поранить кошек и собак, если они захотят попробовать их на вкус.

Такую рекомендацию владельцам домашних животных в разговоре с "Известиями" дал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии МГОУ Юрий Мануков.

Специалист также посоветовал обратить внимание на елочные игрушки и отказаться от стеклянных, мерцающих и блестящих. Лучше украсить деревце пластиковыми, деревянными, бумажными или плетеными игрушками.

"Необходимо отказаться от фруктов и конфет, которыми иногда украшают елку. Если вы хотите использовать фрукты, берите цитрусовые: апельсины, мандарины или лимоны, потому что их запах отпугивает кошек и собак", — подчеркнул специалист.

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