Все большую популярность у жителей России приобретают небольшие по размеру собаки-компаньоны, а не большие служебные собаки.
Российская кинологическая федерация (РКФ) назвала породы собак, которых чаще всего приобретали россияне в уходящем 2023 году.
В топ-3 самых популярных пород вошли немецкие шпицы, чихуахуа и корги, сообщает Lenta. ru. Это небольшие собаки, которых легко содержать в условиях городских квартир.
"Все больше мест в нашем рейтинге закрепляют за собой собаки-компаньоны, очень интересно наблюдать за этой тенденцией, мы стали чаще заводить себе друзей, а не рабочих собак, которые помогают на охоте или могут сторожить дом", — отметили в РКФ.
Крупных собак в списке 10 самых популярных в 2023 году пород оказалось всего три: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер и среднеазиатская овчарка.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".