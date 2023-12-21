РКФ: шпиц стал самой популярной собакой в России в 2023 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Все большую популярность у жителей России приобретают небольшие по размеру собаки-компаньоны, а не большие служебные собаки.

Фото: ru.freepik.com

Российская кинологическая федерация (РКФ) назвала породы собак, которых чаще всего приобретали россияне в уходящем 2023 году.

В топ-3 самых популярных пород вошли немецкие шпицы, чихуахуа и корги, сообщает Lenta. ru. Это небольшие собаки, которых легко содержать в условиях городских квартир.

"Все больше мест в нашем рейтинге закрепляют за собой собаки-компаньоны, очень интересно наблюдать за этой тенденцией, мы стали чаще заводить себе друзей, а не рабочих собак, которые помогают на охоте или могут сторожить дом", — отметили в РКФ.

Крупных собак в списке 10 самых популярных в 2023 году пород оказалось всего три: немецкая овчарка, лабрадор-ретривер и среднеазиатская овчарка.

ТОП 5 пород собак, выведенных в России