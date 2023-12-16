Борзая демонстрирует свою коллекцию свитеров для собак

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Присутствие настоящего шика в мире моды не обязательно связано с высокой статусностью и изысканными тканями. Это доказывает уникальный модный показ, на котором главной звездой выступает Клео, великолепная борзая с потрясающей коллекцией свитеров. Если ваш пушистик не готов к такому зрелищу, лучше его отвлечь, чтобы избежать зеленеющей зависти!

У Клео, известной как @cleolonglegs, явно есть нечто, чему можно позавидовать. Она владеет впечатляющим арсеналом стильных свитеров, начиная от веселых "девчачьих поп-музыкальных" вариаций до праздничных красных нарядов вроде "Санта приезжает в город". Судя по всему, эта борзая знает, как поддерживать стиль в любой ситуации.

Очевидно, что ее модное представление далеко не завершено. Клео продолжает удивлять, представляя свитер в виде жилета, подчеркивающего ее изящные ноги. Ее гардероб включает в себя номера на тему динозавров, а также яркие элементы тай-дай, свидетельствующие о ее творческом подходе к выбору нарядов.

Хитрость шоу — свитер, превращающий ее в учительницу рисования из вашей средней школы. И когда вы думаете, что увиденное достаточно, она выходит в свитере во французском стиле, продемонстрировав, что ее модный вкус не знает границ культурного разнообразия.