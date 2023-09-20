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Забота о щенке: ключевые аспекты воспитания и здоровья

2:58
Зоосфера

Часто возникает вопрос, когда лучше всего начинать обучение щенка. На этот вопрос можно ответить сразу, предоставив несколько советов о том, как правильно дрессировать и поддерживать послушного и уравновешенного питомца с самого начала.

Забота о щенке: ключевые аспекты воспитания и здоровья
Фото: Openverse

Зачастую новые владельцы щенков сосредотачиваются на поиске аксессуаров, лакомств и кроваток, но уделяют мало внимания планированию обучения своего пушистого друга. Щенку необходимы хорошее питание и комфортное место для жизни, но также важно уделять внимание его воспитанию и тренировке. Важно помнить, что помимо базовых, у щенка есть и другие важные биологические потребности, такие как нужда в сильном лидере стаи.

Одним из ключевых аспектов воспитания щенка является наличие в семье роли вожака стаи. Щенки по природе следуют за лидером, который обладает силой, стабильностью и последовательностью. Эти качества часто забывают новые владельцы щенков. Бывает, что люди, успешно руководящие на работе, становятся неуверенными и беспомощными в общении со своими собаками дома. Это может привести к развитию плохого поведения у щенка, такого как частый и громкий лай, жевание мебели, дергание поводка и нервозность.

Самое важное правило — стать лидером стаи для своего щенка. Эта роль должна выполняться с первого дня и поддерживаться на протяжении всего процесса воспитания. Для того чтобы ваш щенок вырос в здорового и уравновешенного пса, вы должны проявлять лидерские качества с самого начала.

Одним из важнейших аспектов заботы о вашем щенке является регулярный визит к ветеринару. Это основа хорошего здоровья вашего питомца. Важно следить за правильным питанием и физической активностью щенка. Ветеринар также может порекомендовать профилактические меры по борьбе с сердечными червями, блохами и клещами. Поддержание здоровья вашего щенка требует усилий, начиная с первого посещения ветеринара.

Еще одним важным моментом обучения щенка является приучение его к туалету. Важно создать для щенка место, где он будет чувствовать себя безопасно и комфортно. Каждое утро выводите щенка на улицу в одно и то же место, чтобы усилить привычку. По мере того как щенок учится ходить на улицу, вознаграждайте его за хорошее поведение. Не наказывайте его за справление нужды в доме, чтобы не создавать негативных ассоциаций.

Также важно заботиться о безопасности при прогулках с щенком. Вы должны быть лидером во время прогулки и поддерживать контроль над ситуацией. Обсудите с ветеринаром риски, связанные с развитием костей и другими проблемами здоровья, прежде чем приступать к интенсивной тренировке.

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Дрессировка щенка - с чего надо начинать!
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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