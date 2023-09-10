Ливни и заморозки не помешают украинской армии продолжить контрнаступление, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Ранее военный эксперт отмечал, что "западные союзники" попросту не позволят Киеву сесть за стол переговоров с Москвой, пока цель по ослаблению России не будет выполнена.
"Боевые действия так или иначе продолжатся. В холоде, в сырости и в грязи воевать труднее. Боевые действия продолжатся. Контрнаступление продолжится", — заверил Буданов в интервью Reuters.
Он признал медленный характер контрнаступления, но объяснил это огромной концентрацией российских мин и большим количеством дронов-камикадзе ВС России на передовой, что серьёзно затрудняет прогресс в продвижении ВСУ.
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