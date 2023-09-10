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Reuters: глава ГУР Буданов заверил, что ВСУ продолжат контранступление зимой

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Зоосфера

Ливни и заморозки не помешают украинской армии продолжить контрнаступление, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Reuters: глава ГУР Буданов заверил, что ВСУ продолжат контранступление зимой
Фото: wikimedia.org

Ранее военный эксперт отмечал, что "западные союзники" попросту не позволят Киеву сесть за стол переговоров с Москвой, пока цель по ослаблению России не будет выполнена.

"Боевые действия так или иначе продолжатся. В холоде, в сырости и в грязи воевать труднее. Боевые действия продолжатся. Контрнаступление продолжится", — заверил Буданов в интервью Reuters.

Он признал медленный характер контрнаступления, но объяснил это огромной концентрацией российских мин и большим количеством дронов-камикадзе ВС России на передовой, что серьёзно затрудняет прогресс в продвижении ВСУ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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