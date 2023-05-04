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Эксперты: артрит у кошек чаще всего связан со старением

2:35
Зоосфера » Кошки

С возрастом наши кошки могут заработать хронические заболевания, такие как артрит. Артрит, также известный как дегенеративное заболевание суставов или остеоартрит, — это прогрессирующее заболевание, поражающее суставы кошек.

Эксперты: артрит у кошек чаще всего связан со старением
Фото: https://oir.mobi/

Симптомы артрита у кошек

Артрит обычно развивается медленно, в течение многих лет, при этом изменения происходят в суставах. Некоторые кошки с артритом могут не проявлять никаких явных признаков дискомфорта, но другие могут демонстрировать такие признаки, как:

  • Хромота.
  • Опухшие суставы.
  • Истощение мышц.
  • Нежелание прыгать или играть.
  • Снижение энергии или ловкости.
  • Трудности с уходом.
  • Изменения в осанке.
  • Боль при пользовании туалетом.

Причины артрита у кошек

Артрит иногда возникает без каких-либо известных причин, но генетика может играть определенную роль. Чаще всего он связан со старением. Травмы суставов также могут стать причиной артрита, например:

  • повреждение связок,
  • иммуноопосредованные заболевания,
  • клещевые заболевания,
  • прямые травмы,
  • инфекции или врожденные дефекты.

Лечение артрита у кошек

Артрит очень часто встречается у кошек, но существует множество вариантов помочь им чувствовать себя лучше и оставаться активными. Ожирение является одним из наиболее опасных факторов развития артрита, и диеты для снижения веса могут помочь облегчить нагрузку на суставы. Другие варианты лечения включают:

  • Лекарства, такие как нестероидные противовоспалительные средства.
  • Добавки: глюкозамин и хондроитин, которые помогают поддерживать здоровье суставов.
  • Такие методы лечения, как физиотерапия, акупунктура и массаж.
  • Хирургия в тяжелых случаях.

Важно отметить, что, как правило, лучше всего работает мультимодальный подход, когда для достижения наилучшего результата используется несколько методов лечения. Обсудите с ветеринаром правильный курс действий для вашей кошки.

Восстановление и лечение

Артрит — прогрессирующее заболевание, то есть со временем его течение ухудшается. Хотя вылечить артрит невозможно, правильное лечение может помочь замедлить его прогрессирование и позволить кошкам вести полноценную жизнь. При надлежащем лечении кошки с артритом могут оставаться активными и чувствовать себя комфортно.

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Артрит У Кошек& Причины Артрита У Кошек. Ветклиника Био-Вет
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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