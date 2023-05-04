С возрастом наши кошки могут заработать хронические заболевания, такие как артрит. Артрит, также известный как дегенеративное заболевание суставов или остеоартрит, — это прогрессирующее заболевание, поражающее суставы кошек.
Артрит обычно развивается медленно, в течение многих лет, при этом изменения происходят в суставах. Некоторые кошки с артритом могут не проявлять никаких явных признаков дискомфорта, но другие могут демонстрировать такие признаки, как:
Артрит иногда возникает без каких-либо известных причин, но генетика может играть определенную роль. Чаще всего он связан со старением. Травмы суставов также могут стать причиной артрита, например:
Артрит очень часто встречается у кошек, но существует множество вариантов помочь им чувствовать себя лучше и оставаться активными. Ожирение является одним из наиболее опасных факторов развития артрита, и диеты для снижения веса могут помочь облегчить нагрузку на суставы. Другие варианты лечения включают:
Важно отметить, что, как правило, лучше всего работает мультимодальный подход, когда для достижения наилучшего результата используется несколько методов лечения. Обсудите с ветеринаром правильный курс действий для вашей кошки.
Артрит — прогрессирующее заболевание, то есть со временем его течение ухудшается. Хотя вылечить артрит невозможно, правильное лечение может помочь замедлить его прогрессирование и позволить кошкам вести полноценную жизнь. При надлежащем лечении кошки с артритом могут оставаться активными и чувствовать себя комфортно.
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