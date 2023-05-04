Эксперты: артрит у кошек чаще всего связан со старением

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

С возрастом наши кошки могут заработать хронические заболевания, такие как артрит. Артрит, также известный как дегенеративное заболевание суставов или остеоартрит, — это прогрессирующее заболевание, поражающее суставы кошек.

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Симптомы артрита у кошек

Артрит обычно развивается медленно, в течение многих лет, при этом изменения происходят в суставах. Некоторые кошки с артритом могут не проявлять никаких явных признаков дискомфорта, но другие могут демонстрировать такие признаки, как:

Хромота.

Опухшие суставы.

Истощение мышц.

Нежелание прыгать или играть.

Снижение энергии или ловкости.

Трудности с уходом.

Изменения в осанке.

Боль при пользовании туалетом.

Причины артрита у кошек

Артрит иногда возникает без каких-либо известных причин, но генетика может играть определенную роль. Чаще всего он связан со старением. Травмы суставов также могут стать причиной артрита, например:

повреждение связок,

иммуноопосредованные заболевания,

клещевые заболевания,

прямые травмы,

инфекции или врожденные дефекты.

Лечение артрита у кошек

Артрит очень часто встречается у кошек, но существует множество вариантов помочь им чувствовать себя лучше и оставаться активными. Ожирение является одним из наиболее опасных факторов развития артрита, и диеты для снижения веса могут помочь облегчить нагрузку на суставы. Другие варианты лечения включают:

Лекарства, такие как нестероидные противовоспалительные средства.

Добавки: глюкозамин и хондроитин, которые помогают поддерживать здоровье суставов.

Такие методы лечения, как физиотерапия, акупунктура и массаж.

Хирургия в тяжелых случаях.

Важно отметить, что, как правило, лучше всего работает мультимодальный подход, когда для достижения наилучшего результата используется несколько методов лечения. Обсудите с ветеринаром правильный курс действий для вашей кошки.

Восстановление и лечение

Артрит — прогрессирующее заболевание, то есть со временем его течение ухудшается. Хотя вылечить артрит невозможно, правильное лечение может помочь замедлить его прогрессирование и позволить кошкам вести полноценную жизнь. При надлежащем лечении кошки с артритом могут оставаться активными и чувствовать себя комфортно.

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