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Как правильно помочь раненым птицам: добрые намерения не всегда приводят к наилучшему результату

2:26
Зоосфера » Птицы

Для любителя животных встреча с раненой птицей может быть очень неприятной. Вид беспомощной страдающей птицы может задеть наши сердца, но наши добрые намерения не всегда приводят к наилучшему результату. Вот почему важно знать, как правильно помочь раненой птице.

Как правильно помочь раненым птицам: добрые намерения не всегда приводят к наилучшему результату

Обратитесь к ветеринару

Он сможет определить, что будет лучше для птицы, и подскажет вам, что делать. Некоторые птицы, которые кажутся ранеными, таковыми не являются, а при обращении с птицами с большими острыми клювами ухаживающий за ними человек может получить серьезную травму, если птица почувствует угрозу или боль. Хищные птицы с острыми когтями могут легко проткнуть и зацепиться за человеческую плоть, если пренебречь осторожностью.

Проблема возраста

Если вы встретили детеныша птицы, выпорхнувшего из гнезда, можно осторожно положить его обратно в гнездо. Однако молодых птиц, которые только что научились летать, например, птенцов, необходимо оставлять одних, чтобы родители могли позаботиться о них. В такой ситуации владельцы домашних животных должны оставить собак и кошек в помещении на 24-72 часа. К этому времени птенец должен оторваться от земли и быть в порядке.

Лучший способ транспортировки травмированной птицы

Используйте надежную коробку, чтобы отгородить птицу от раздражающих факторов. Случаи, вызывающие стресс, могут быть смертельно опасны, поэтому лучше не открывать коробку, как только птица окажется внутри. Следите за температурой, особенно если речь идет о детеныше птицы, которого, скорее всего, нужно держать в тепле.

Не допускайте, чтобы в коробке было слишком жарко или слишком холодно. Летом во время поездки к ветеринару не стоит ставить коробку рядом с вентилятором кондиционера в машине, а зимой — рядом с вентилятором отопления.

Предотвращение травм птиц

К сожалению, многие птицы получают травмы в результате воздействия человека, и эти травмы часто можно предотвратить. Ученые советуют проводить обрезку деревьев и кустарников осенью, а если это невозможно, тщательно осматривать обрезаемый участок на предмет наличия таких вещей, как гнезда, которые имеют небольшие размеры.

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Что делать, если вы нашли больную птицу и хотите ей помочь? Ветеринарный осмотр птиц. Часть 1
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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