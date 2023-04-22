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Исследование собачьего смеха: питомцы понимают, что смех означает игру, а игра — это позитив

2:07
Зоосфера » Собаки

Смех часто считается универсальным языком, который объединяет людей. Но как насчет наших мохнатых друзей? Могут ли собаки понимать юмор и смеяться над забавными вещами?

Исследование собачьего смеха: питомцы понимают, что смех означает игру, а игра — это позитив

Смеются ли собаки?

Да, собаки смеются! Однако не так, как это делают люди. В то время как у людей смех ритмичный, вокализованный и непроизвольный, собаки издают похожий звук через сильное пыхтение. Это является скорее формой дыхания, чем вокальным звуком. Смех обычно слышен во время игры собак и используется для того, чтобы пригласить людей и других собак присоединиться к веселью.

Знают ли собаки, когда мы смеёмся?

Исследования показывают, что собаки могут распознавать такие эмоции, как счастье или грусть. Исследование также выявило увеличение притока крови к различным областям мозга, когда собаки подвергались воздействию позитивных звуков, таких как смех. Однако неясно, являются ли эти реакции выученным поведением, полученным в результате жизни с людьми, или адаптацией, возникшей в результате селективного эволюционного размножения.

Смущаются ли собаки, когда вы над ними смеетесь?

Нет, собаки не испытывают смущения, когда над ними смеются. Хотя собаки могут различать положительные и отрицательные эмоции, они могут не понимать социальные сигналы, необходимые для того, чтобы отличить, когда над ними смеются, от смеха с кем-то.

Пытаются ли собаки заставить нас смеяться?

Да, собаки пытаются нас рассмешить. Собаки достаточно хорошо разбираются в социальных сигналах, чтобы понять, что смех является позитивным. Они понимают, что смех означает игру, а игра — это позитив. Смех также уменьшает стресс и беспокойство, что может способствовать укреплению связи между людьми и их питомцами. Поэтому, в зависимости от чувства юмора вашей собаки, она может делать что-то, чтобы рассмешить вас.

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Смеются ли животные? Наталья Носова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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