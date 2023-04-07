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Эксперты рекомендуют малоактивные игрушки для пожилых кошек: бумажные пакеты, картонные коробки и другие

2:16
Зоосфера » Кошки

По мере старения вашей кошки важно обеспечить ей должную стимуляцию мозга и тела. Игры является важной частью поддержания здорового образа жизни пожилых кошек.

Эксперты рекомендуют малоактивные игрушки для пожилых кошек: бумажные пакеты, картонные коробки и другие

Выберите правильную игрушку

Очень важно выбирать игрушки, соответствующие возрасту и возможностям вашей пожилой кошки. Хотя ваша кошка может по-прежнему наслаждаться своими любимыми игрушками с юных лет, будьте осторожны с игрушками, которые требуют слишком много прыжков или поворотов. У пожилых кошек может быть артрит или им требуется больше времени для восстановления после травм, поэтому очень важно свести высокоинтенсивную гимнастику к минимуму. Примеры таких малоактивных игрушек:

  • Бумажные пакеты: откройте бумажный пакет, и у вас сразу же появится пещера и укрытие для вашей кошки.
  • Картонные коробки: вырежьте в боковых стенках различные отверстия и установите их так, чтобы кошка могла исследовать их.
  • Игрушки для лазания: кошачьи деревья с разнообразными полками позволяют пожилой кошке спускаться вниз, не прыгая на большое расстояние. Убедитесь, что она не может опрокинуться.
  • Игрушки с дозатором для еды: наполните пластиковую "головоломку" лакомствами, и пусть кошка катает ее, чтобы достать лакомства.

Думайте о безопасности

Выбирая игрушки для пожилой кошки, всегда отдавайте предпочтение безопасности. Будьте осторожны при использовании игрушек с нитками, лентами, пряжей или резинками, так как их проглатывание может привести к летальному исходу. Даже пожилые кошки могут случайно проглотить их. Поскольку языки кошек покрыты направленными назад колючками, им трудно выплюнуть нитку, пряжу и подобные предметы. Такие длинные предметы, если они проглочены, имеют тенденцию перемещаться по кишечнику в продольном направлении, что приводит к перекручиванию кишечника. Это опасное для жизни состояние, для исправления которого обычно требуется хирургическое вмешательство. Вы можете играть с кошкой в такие игрушки, но всегда убирайте их в безопасное место, когда закончится время игры.

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Игрушки для кошек своими руками
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