Кинолог Голубев: домашнюю собаку можно рассмешить

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Долгое время зоологи и зоопсихологи были уверены, что животным недоступен смех. Оказалось, домашних собак вполне можно рассмешить, рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он пояснил, что заливистого смеха от питомца услышать не получится, так как собаки смеются иначе.

"Звуки, которые они при этом издают, напоминают скорее пыхтение или учащённое дыхание", — отметил специалист в интервью изданию Радио 1.

Он добавил, что смех у животного можно распознать по языку тела: протягиванию лап, прыжкам или призыву к игре.

Современные исследования доказали, что собачий смех является естественным и частым выражением эмоций у животных, так же как и у людей.

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