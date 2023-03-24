Потеют ли собаки и надо ли им состригать шерсть в жару?

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Собаки — замечательные компаньоны, которые делают нашу жизнь более приятной. Но в жаркие летние дни или после долгой прогулки вы можете задаться вопросом, как они сохраняют прохладу. Собаки потеют, как люди?

Собаки потеют?

Да, собаки потеют, но они не потеют так, как люди. У людей потеет все тело, а у собак потеют только подушечки лап. Пот из их мерокринных потовых желез выделяется, когда собакам жарко или они нервничают. Затем пот испаряется с безволосых подушечек лап и способствует высвобождению небольшого количества тепла тела. У собак также есть апокринные потовые железы, которые не используются для охлаждения. Эти железы производят феромоны для общения между собаками.

Как собаки сохраняют прохладу?

Охлаждение и вазодилатация являются основными способами охлаждения собак. Когда собака захлебывается, она быстро вдыхает и выдыхает, в результате чего влага в дыхательных путях испаряется, что приводит к охлаждающему эффекту. Вазодилатация — еще один способ охлаждения собак. Это происходит, когда кровеносные сосуды расширяются, и теплая кровь перемещается ближе к поверхности тела, где ее можно охладить. Наиболее эффективными областями для расширения сосудов являются морда и уши, поэтому уши и подбородок собаки могут краснеть, когда им жарко.

Стоит ли брить собаку?

У собак удивительная шерсть, которая действует как изолятор в холодную погоду и сохраняет прохладу в теплую погоду. Их мех замедляет передачу тепла от жаркой погоды к телу, а это означает, что собак с густой двойной шерстью, таких как немецкие овчарки, сибирские хаски и золотистые ретриверы, не следует брить в теплую погоду. Бритье их шерсти лишает организм одного из механизмов обеспечения комфорта и подвергает их кожу воздействию паразитов и ультрафиолетовых лучей. Одношерстных собак, таких как пудели, ши-тцу и йорки, можно брить без ущерба для их способности регулировать температуру тела.

Тепловой удар у собак

Когда собаки перегреваются, они подвергаются риску теплового удара, который может быть смертельным, если его не распознать и не начать лечить быстро. Тепловой удар возникает, когда собака подвергается воздействию теплых температур, что приводит к повышению температуры тела. Это часто происходит, когда собак оставляют на улице, на прогулках или в машине без кондиционера в теплую погоду. Нормальная температура тела собаки составляет 37–38 градусов по Цельсию. Температура тела выше 41 градуса может привести к полиорганной недостаточности и смерти.

Следует быстро выявить признаки теплового удара и немедленно доставить собаку к ветеринару. Признаки теплового удара включают:

чрезмерное дыхание;

покраснение десен;

нарушение координации;

учащенное сердцебиение;

густое слюноотделение;

чрезмерное слюнотечение;

рвоту;

судороги;

потерю сознания

По пути к ветеринару предложите собаке попить прохладной воды, но не прикладывайте мокрые полотенца, так как это изолирует тепло.

Как держать собаку в прохладе

Собаки не остывают, потея, как люди, поэтому важно принимать меры для предотвращения перегрева. У собак всегда должен быть доступ к тени и прохладной воде, когда они играют на улице. Летом физические упражнения следует ограничить ранним утром или поздним вечером, когда температура ниже. Также важно никогда не оставлять собаку без присмотра в машине, даже на короткое время, в теплую погоду. Некоторые собаки более склонны к тепловому удару, например, очень старые или молодые собаки и брахицефальные породы, такие как английские бульдоги, французские бульдоги и мопсы, у которых ограничены дыхательные пути, что снижает эффективность дыхания при охлаждении.

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