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Макар Горшенин

Потеют ли собаки и надо ли им состригать шерсть в жару?

4:16
Зоосфера » Собаки

Собаки — замечательные компаньоны, которые делают нашу жизнь более приятной. Но в жаркие летние дни или после долгой прогулки вы можете задаться вопросом, как они сохраняют прохладу. Собаки потеют, как люди? 

Потеют ли собаки и надо ли им состригать шерсть в жару?

Собаки потеют?

Да, собаки потеют, но они не потеют так, как люди. У людей потеет все тело, а у собак потеют только подушечки лап. Пот из их мерокринных потовых желез выделяется, когда собакам жарко или они нервничают. Затем пот испаряется с безволосых подушечек лап и способствует высвобождению небольшого количества тепла тела. У собак также есть апокринные потовые железы, которые не используются для охлаждения. Эти железы производят феромоны для общения между собаками.

Как собаки сохраняют прохладу?

Охлаждение и вазодилатация являются основными способами охлаждения собак. Когда собака захлебывается, она быстро вдыхает и выдыхает, в результате чего влага в дыхательных путях испаряется, что приводит к охлаждающему эффекту. Вазодилатация — еще один способ охлаждения собак. Это происходит, когда кровеносные сосуды расширяются, и теплая кровь перемещается ближе к поверхности тела, где ее можно охладить. Наиболее эффективными областями для расширения сосудов являются морда и уши, поэтому уши и подбородок собаки могут краснеть, когда им жарко.

Стоит ли брить собаку?

У собак удивительная шерсть, которая действует как изолятор в холодную погоду и сохраняет прохладу в теплую погоду. Их мех замедляет передачу тепла от жаркой погоды к телу, а это означает, что собак с густой двойной шерстью, таких как немецкие овчарки, сибирские хаски и золотистые ретриверы, не следует брить в теплую погоду. Бритье их шерсти лишает организм одного из механизмов обеспечения комфорта и подвергает их кожу воздействию паразитов и ультрафиолетовых лучей. Одношерстных собак, таких как пудели, ши-тцу и йорки, можно брить без ущерба для их способности регулировать температуру тела.

Тепловой удар у собак

Когда собаки перегреваются, они подвергаются риску теплового удара, который может быть смертельным, если его не распознать и не начать лечить быстро. Тепловой удар возникает, когда собака подвергается воздействию теплых температур, что приводит к повышению температуры тела. Это часто происходит, когда собак оставляют на улице, на прогулках или в машине без кондиционера в теплую погоду. Нормальная температура тела собаки составляет 37–38 градусов по Цельсию. Температура тела выше 41 градуса может привести к полиорганной недостаточности и смерти.

Следует быстро выявить признаки теплового удара и немедленно доставить собаку к ветеринару. Признаки теплового удара включают:

  • чрезмерное дыхание;
  • покраснение десен;
  • нарушение координации;
  • учащенное сердцебиение;
  • густое слюноотделение;
  • чрезмерное слюнотечение;
  • рвоту;
  • судороги;
  • потерю сознания

По пути к ветеринару предложите собаке попить прохладной воды, но не прикладывайте мокрые полотенца, так как это изолирует тепло.

Как держать собаку в прохладе

Собаки не остывают, потея, как люди, поэтому важно принимать меры для предотвращения перегрева. У собак всегда должен быть доступ к тени и прохладной воде, когда они играют на улице. Летом физические упражнения следует ограничить ранним утром или поздним вечером, когда температура ниже. Также важно никогда не оставлять собаку без присмотра в машине, даже на короткое время, в теплую погоду. Некоторые собаки более склонны к тепловому удару, например, очень старые или молодые собаки и брахицефальные породы, такие как английские бульдоги, французские бульдоги и мопсы, у которых ограничены дыхательные пути, что снижает эффективность дыхания при охлаждении.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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