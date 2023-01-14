В Новосибирске умер кот Гидрант, спасённый пожарными из сгоревшего склада в 2018 году

В Новосибирске во время пожара на складе был спасён кот по кличке Гидрант. Событие произошло в октябре 2018 года. Во время горения промышленной базы огонь охватил больше 100 квадратных метров площади, пишет atas.info.

Котёнок почти не дышал. Спасатели вытащили животное из здания. Пожарные приютили кота дома, он отлично ладил с сотрудниками. Питомцу дали кличку Гидрант.

Спустя 1,5 года кот участвовал в телепередаче "Видели видео?" на Первом канале.

Стало известно, что Гидрант умер в декабре 2022 года. Данная информация подтверждена и СМИ пресс-службы регионального ГУ МЧС. Известно, что животное сильно болело в последнее время.

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