Журналист из Новосибирска ответил на нападки Соловьёва: "По-человечески его жалко"

Владимир Соловьёв в эфире отчитал журналиста из Новосибирска за то, что тот заступился за уехавших из России. Представитель СМИ напомнил Соловьёву о его виллах на озере Комо.

Телеведущий обратил внимание на статью журналиста из Новосибирска Стаса Соколова, в которой он называет обвинения уехавших из России людей в предательстве "пропагандистскими штампами".

Ранее Владимир Соловьёв призвал россиян умереть за родину, а не сидеть на даче у озера Комо.

Соловьёв назвал автора статьи "говнюком призывного возраста" и предположил, что тот уже сбежал в Казахстан.

Новосибирский журналист ответил на нападки Владимира Рудольфовича.

"А по-человечески его (Соловьёва, - прим. ред.) жалко. Вместо того, чтобы сидеть на вилле, попивать вино и смотреть на озеро Комо, он вынужден сидеть в радиостудии. Конечно, ему плохо и нехорошо", — цитирует слова Стаса Соколова редакция atas.info.

Соколов заверил, что не собирается уезжать из России, так как у него нет недвижимости за рубежом.

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