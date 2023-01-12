Владимир Соловьёв в эфире отчитал журналиста из Новосибирска за то, что тот заступился за уехавших из России. Представитель СМИ напомнил Соловьёву о его виллах на озере Комо.
Телеведущий обратил внимание на статью журналиста из Новосибирска Стаса Соколова, в которой он называет обвинения уехавших из России людей в предательстве "пропагандистскими штампами".
Ранее Владимир Соловьёв призвал россиян умереть за родину, а не сидеть на даче у озера Комо.
Соловьёв назвал автора статьи "говнюком призывного возраста" и предположил, что тот уже сбежал в Казахстан.
Новосибирский журналист ответил на нападки Владимира Рудольфовича.
"А по-человечески его (Соловьёва, - прим. ред.) жалко. Вместо того, чтобы сидеть на вилле, попивать вино и смотреть на озеро Комо, он вынужден сидеть в радиостудии. Конечно, ему плохо и нехорошо", — цитирует слова Стаса Соколова редакция atas.info.
Соколов заверил, что не собирается уезжать из России, так как у него нет недвижимости за рубежом.
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