Путешествие с собакой зимой: аптечка, одежда, прививки

Чтобы взять с собой в путешествие собаку, надо подготовиться. Нужно собрать одежду, аптечку, сделать прививки.

А как подготовиться к зимней поездке?

Перед поездкой убедитесь, что питомцу сделаны прививки и она обработана от паразитов. Не забудьте ветеринарный паспорт и прочие документы, отметил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

На всякий случай возьмите в дорогу аптечку: перевязочные материалы, обеззараживающие средства, противовоспалительную мазь, абсорбенты.

Также необходимо взять складную миску, привычный для собаки корм (лучше сухой), цитирует эксперта Радио 1.

Если вы знаете, что собака тяжело переносит холод, позаботьтесь, чтобы ей постоянно было тепло. Комбинезон и обувь предотвратят переохлаждение, заболевание суставов и простуду.

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