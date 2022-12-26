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Ветеринар Филатова: питомцев нельзя оставлять с новогодней ёлкой без присмотра

Зоосфера

В период зимних праздников домашние животные нуждаются в особом внимании со стороны хозяев, заявила ветеринар и зоопсихолог Ирина Филатова.

Ветеринар Филатова: питомцев нельзя оставлять с новогодней ёлкой без присмотра

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на специалиста, питомцы нередко проявляют повышенный интерес к новогоднему декору квартиры.

"Хозяевам нужно быть особенно внимательными к поведению своего питомца, контролировать интерес к ёлочным игрушкам и не оставлять наедине с украшенной елью", — сказала Филатова.

Кроме того, она призвала заранее попросить гостей не угощать домашних животных едой с новогоднего стола. По её словам, рацион питомца не должен меняться из-за праздника.

При этом эксперт добавила, что со здоровьем собаки или кошки ничего не случится, если хозяин решит угостить их специальным лакомством из зоомагазина. При выборе такого подарка для домашнего любимца следует обратить внимание на количество калорий в продукте. Лакомства с большой калорийностью нарушают процессы пищеварения и приводят к избыточному весу, заключила ветеринар.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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