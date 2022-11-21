Кинолог рассказал, как правильно выбрать одежду для собак: обувь тоже нужна

Многие хозяева собак с началом осени начали покупать своим питомцам одежду для прогулок. Но она нужна далеко не всем подопечным. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о гардеробе для собак.

"Одежда такому питомцу пригодится только, чтобы он не испачкается на прогулке в слякоть. В холодный период года некоторые собаководы, особенно обладатели короткошерстных питомцев, коротколапых собак или собак без шерсти, используют одежду, чтобы питомец не переохладился на прогулке. Всяческие меховые попоны, утеплённые комбинезоны, специальная обувь — все это, бережёт здоровье любимца", — рассказал он в беседе с "Радио 1".

Однако молодой, здоровой и активной собаке одежда во время прогулки не нужна, отмечает кинолог. Если порода пса маленькая или питомец бесшёрстный, то комбинезон и обувь ему всё же понадобятся. Также рекомендуется одевать собаку, если у неё выявлены хронические заболевания или активность на улице снижена. Одежда должна быть удобной и не должна сковывать движения.