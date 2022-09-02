В Красноярске женщина избила своего терьера из-за грязных лап

В Красноярске мужчина опубликовал видео с женщиной, которая в магазине избила собаку. При этом хозяйка критиковала питомца за грязные лапы.

Мужчина попытался пристыдить женщину за удары по голове. Она объяснила свои методы воспитания животного породой собаки, которая является стаффордширским терьером.

По словам кинолога Анны, таким людям не стоит заводить питомцев.

"Избивать собаку — это варварство. Ничего общего дрессировка с избиением не имеет", — подчеркнула специалист, слова которой приводит prmira.ru.